Змея забралась в автомобиль во Владивостоке 10:36, 15 июля Змея забралась в автомобиль во Владивостоке
В Приморье выбрали «Мисс УИС» 10:10, 15 июля В Приморье выбрали «Мисс УИС» (Фото)
Во Владивостоке состоялось торжественное открытие барельефа Николаю II 09:47, 15 июля Во Владивостоке состоялось торжественное открытие барельефа Николаю II (Фото)
Новостная лента
Июль, 15 суббота
11:16
Интернет-конференция: Народный рейтинг управляющих компаний
11:16
В соцсетях бурно обсуждают новые детали дела Игоря Пушкарёва Эксклюзив
11:16
Свадьба года состоялась во Владивостоке Фото
11:01
Приморец самовольно занял у знакомого его личные вещи
10:36
Змея забралась в автомобиль во Владивостоке
10:10
В Приморье выбрали «Мисс УИС» Фото
09:47
Во Владивостоке состоялось торжественное открытие барельефа Николаю II Фото
09:33
Пять авиарейсов прибывают в аэропорт Владивостока с опозданием
09:12
Во Владивостоке сегодня жарко, до +30°C
08:28
Гороскоп на 14 июля
07:14
Школьники Владивостока во время летних каникул изучают правила дорожного движения
06:21
Акция «Выходи читать во двор. Библиотека под открытым небом» стартовала во Владивостоке
04:03
С начала года административные комиссии Владивостока взыскали штрафов более чем на четыре миллиона рублей
03:17
Посольство РФ разыскивает в Турции пропавшую российскую семью
02:23
Госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» принесут тройную выгоду
01:27
ФСБ выловила в Керченском проливе жителя Саратова на плоту из досок и бутылок
00:08
Внешний долг РФ вырос с начала 2017 года на 3% - до $529,6 млрд
Июль, 14 пятница
23:22
Ущерб аграриев из-за холодного лета может достигнуть 2,6 млрд рублей
22:38
Владивосток – Пусан: сотрудничество крепнет
21:29
Отборочный тур второго фестиваля имени Владимира Высоцкого «Парус» пройдёт завтра во Владивостоке
20:35
Новый спортивный комплекс появится во Владивостоке
19:19
Любительские мотогонки пройдут в субботу во Владивостоке
18:38
Секс замедляет старение у женщин, - ученые
18:03
Проблемы ДВФУ обсудит ЗС Приморья
17:52
Полный список разрешенных пляжей от МЧС Приморья Адреса
17:41
Автомобиль-«заяц» обнаружили таможенники Владивостока
17:34
Во Владивостоке перекроют морское сообщение
17:25
В приморском поселке Лучегорск от горячей воды отключены все детские сады и школы Эксклюзив
17:17
Поэтическое шоу состоится завтра во Владивостоке
17:09
Людмила Талабаева: Нужно предотвратить возможность неэффективного использования госресурсов
16:58
В Приморье бизнесмен рискует сесть за крупное мошенничество
16:46
Участки в игорной зоне под Владивостоком пустят с молотка
16:32
Более 300 жителей Владивостока попались на нарушении ПДД за день Эксклюзив
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4164 (103) от 14 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Дом на Морской стал именным
Мурен-новоселов доверили клоунам и хирургам
Кто будет судить поклонников Высоцкого?
Заходим в «БУК» и обсуждаем генплан и нэкомышку…
От алкоголя запретят получать удовольствие
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Приморец самовольно занял у знакомого его личные вещи

По данному факту было возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 15 июля , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от жителя поселка Безверхово, который сообщил о краже из его частного дома мобильного телефона и шлифовальной машинки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники. В ходе розыска был задержан 31-летний местный житель, который дал признательные показания. Задержанный рассказал, что пришел к заявителю, чтобы занять деньги. Воспользовавшись отсутствием хозяина, он проник в его дом и похитил личные вещи. Похищенное имущество злоумышленник продал, а вырученные денежные средства потратил по своему усмотрению.

Полицейские установили место сбыта похищенного. Мобильный телефон и шлифовальная машинка изъяты и возвращены законному владельцу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».

Злоумышленнику грозит лишение свободы до шести лет со штрафом.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Посольство РФ разыскивает в Турции пропавшую российскую семью
03:17, 15 июля 2017 Посольство РФ разыскивает в Турции пропавшую российскую семью

Россия могут находиться в миграционной тюрьме

В Приморье бизнесмен рискует сесть за крупное мошенничество
16:58, 14 июля 2017 В Приморье бизнесмен рискует сесть за крупное мошенничество

По версии следствия, мужчина "наварился" на 3 миллиона рублей за счет клиента

Приморец украл у работодателя инструментов на 18 тысяч рублей
14:41, 14 июля 2017 Приморец украл у работодателя инструментов на 18 тысяч рублей

По данному факту было возбуждено уголовное дело

В Приморье фирменный магазин накажут за просрочку
14:29, 14 июля 2017 В Приморье фирменный магазин накажут за просрочку

ЧП произошло в Михайловском районе края

Житель Кемеровской области грабил владивостокцев
14:09, 14 июля 2017 Житель Кемеровской области грабил владивостокцев

По данному факту было возбуждено уголовное дело

Житель Приморья может поплатиться за заказ запрещенного сильнодействующего вещества
13:57, 14 июля 2017 Житель Приморья может поплатиться за заказ запрещенного сильнодействующего вещества

Посылку из Белоруссии обнаружили таможенники

Приморский мошенник заработал на несуществующем интернет-магазине
13:42, 14 июля 2017 Приморский мошенник заработал на несуществующем интернет-магазине

По данному факту было возбуждено уголовное дело