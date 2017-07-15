Приморец самовольно занял у знакомого его личные вещи

По данному факту было возбуждено уголовное дело

Владивосток, суббота, 15 июля , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от жителя поселка Безверхово, который сообщил о краже из его частного дома мобильного телефона и шлифовальной машинки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники. В ходе розыска был задержан 31-летний местный житель, который дал признательные показания. Задержанный рассказал, что пришел к заявителю, чтобы занять деньги. Воспользовавшись отсутствием хозяина, он проник в его дом и похитил личные вещи. Похищенное имущество злоумышленник продал, а вырученные денежные средства потратил по своему усмотрению.

Полицейские установили место сбыта похищенного. Мобильный телефон и шлифовальная машинка изъяты и возвращены законному владельцу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».

Злоумышленнику грозит лишение свободы до шести лет со штрафом.