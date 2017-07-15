Пресмыкающееся напугало мужчину и его сына

Владивосток, суббота, 15 июля , РИА Vladnews.

Змея забралась в автомобиль во Владивостоке, чем напугала водителя, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел утром. С экзотическим пассажиром автолюбитель направился к приморскому серпентологу Виктору Литвинцеву.

-Ранним утром мне поступил звонок с просьбой о помощи, рассказывает Виктор. - Мужчина с сыном ехали по трассе в районе Патрокла и заметили, как вдоль лобового стекла ползет змея. Пострадавшие приехали ко мне, со столь экзотическим пассажиром и я благополучно освободил змеёныша, после чего посадил его в бутылку.

Экзотическим пассажиром оказался японский полоз.