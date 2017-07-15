За место в финале боролись шесть участниц

Владивосток, суббота, 15 июля , РИА Vladnews.

В пятницу, 14 июля, в Приморье выбрали «Мисс УИС», которая будет представлять Дальний Восток на Всероссийском конкурсе, сообщает РИА VladNews.

Всего за место в финале боролись шесть представительниц прекрасного пола, которые работают в разных отделах и служб УИС. Во время конкурса девушкам нужно было проявить себя не только как профессионалы своего дела, но и как творческие личности.

По результатам конкурса «1-ой Вице-Мисс» присудили Лилиане Васильевой из Республики Саха (Якутия).За наибольшее количество баллов по итогам первого дня титул "Мисс Профессионализм" заслужила представительница Магаданской области Анна Шаклеина. Корону победительницы второго этапа завоевала Мария Баластрик из Амурской области – она будет представлять Дальний Восток в финале Всероссийского конкурса и поборется за звание «Мисс УИС».

По итогам конкурса каждой девушке была присвоена номинация:

«Мисс Грация» - Вилена Парханюк (УФСИН России по Хабаровскому краю)

«Мисс Артистизм» - Мария Баластрик (УФСИН России по Амурской области)

«Мисс Находчивость» - Ольга Володина (УФСИН России по Сахалинской области)

«Мисс Вдохновение» - Лилиана Васильева (УФСИН России по Республике Саха)

«Мисс Оригинальность» - Елена Волженина(ГУФСИН России по Приморскому краю)

«Мисс Элегантность» - Анна Шаклеина (УФСИН России по Магаданской области).

На мероприятии побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.