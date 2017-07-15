Змея забралась в автомобиль во Владивостоке 10:36, 15 июля Змея забралась в автомобиль во Владивостоке
В Приморье выбрали «Мисс УИС» 10:10, 15 июля В Приморье выбрали «Мисс УИС» (Фото)
Во Владивостоке состоялось торжественное открытие барельефа Николаю II 09:47, 15 июля Во Владивостоке состоялось торжественное открытие барельефа Николаю II (Фото)
Новостная лента
Июль, 15 суббота
10:47
Интернет-конференция: Народный рейтинг управляющих компаний
10:47
В соцсетях бурно обсуждают новые детали дела Игоря Пушкарёва Эксклюзив
10:47
Свадьба года состоялась во Владивостоке Фото
10:36
Змея забралась в автомобиль во Владивостоке
10:10
В Приморье выбрали «Мисс УИС» Фото
09:47
Во Владивостоке состоялось торжественное открытие барельефа Николаю II Фото
09:33
Пять авиарейсов прибывают в аэропорт Владивостока с опозданием
09:12
Во Владивостоке сегодня жарко, до +30°C
08:28
Гороскоп на 14 июля
07:14
Школьники Владивостока во время летних каникул изучают правила дорожного движения
06:21
Акция «Выходи читать во двор. Библиотека под открытым небом» стартовала во Владивостоке
04:03
С начала года административные комиссии Владивостока взыскали штрафов более чем на четыре миллиона рублей
03:17
Посольство РФ разыскивает в Турции пропавшую российскую семью
02:23
Госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» принесут тройную выгоду
01:27
ФСБ выловила в Керченском проливе жителя Саратова на плоту из досок и бутылок
00:08
Внешний долг РФ вырос с начала 2017 года на 3% - до $529,6 млрд
Июль, 14 пятница
23:22
Ущерб аграриев из-за холодного лета может достигнуть 2,6 млрд рублей
22:38
Владивосток – Пусан: сотрудничество крепнет
21:29
Отборочный тур второго фестиваля имени Владимира Высоцкого «Парус» пройдёт завтра во Владивостоке
20:35
Новый спортивный комплекс появится во Владивостоке
19:19
Любительские мотогонки пройдут в субботу во Владивостоке
18:38
Секс замедляет старение у женщин, - ученые
18:03
Проблемы ДВФУ обсудит ЗС Приморья
17:52
Полный список разрешенных пляжей от МЧС Приморья Адреса
17:41
Автомобиль-«заяц» обнаружили таможенники Владивостока
17:34
Во Владивостоке перекроют морское сообщение
17:25
В приморском поселке Лучегорск от горячей воды отключены все детские сады и школы Эксклюзив
17:17
Поэтическое шоу состоится завтра во Владивостоке
17:09
Людмила Талабаева: Нужно предотвратить возможность неэффективного использования госресурсов
16:58
В Приморье бизнесмен рискует сесть за крупное мошенничество
16:46
Участки в игорной зоне под Владивостоком пустят с молотка
16:32
Более 300 жителей Владивостока попались на нарушении ПДД за день Эксклюзив
16:21
Где во Владивостокской агломерации ремонтируют дороги Адреса
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4164 (103) от 14 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Дом на Морской стал именным
Мурен-новоселов доверили клоунам и хирургам
Кто будет судить поклонников Высоцкого?
Заходим в «БУК» и обсуждаем генплан и нэкомышку…
От алкоголя запретят получать удовольствие
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Фоторепортажи

В Приморье выбрали «Мисс УИС»

За место в финале боролись шесть участниц
Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews
Владивосток, суббота, 15 июля , РИА Vladnews.

В пятницу, 14 июля, в Приморье выбрали «Мисс УИС», которая будет представлять Дальний Восток на Всероссийском конкурсе, сообщает РИА VladNews.

Всего за место в финале боролись шесть представительниц прекрасного пола, которые работают в разных отделах и служб УИС. Во время конкурса девушкам нужно было проявить себя не только как профессионалы своего дела, но и как творческие личности.

По результатам конкурса «1-ой Вице-Мисс» присудили Лилиане Васильевой из Республики Саха (Якутия).За наибольшее количество баллов по итогам первого дня титул "Мисс Профессионализм" заслужила представительница Магаданской области Анна Шаклеина. Корону победительницы второго этапа завоевала Мария Баластрик из Амурской области – она будет представлять Дальний Восток в финале Всероссийского конкурса и поборется за звание «Мисс УИС».

По итогам конкурса каждой девушке была присвоена номинация:

«Мисс Грация» - Вилена Парханюк (УФСИН России по Хабаровскому краю)

«Мисс Артистизм» - Мария Баластрик (УФСИН России по Амурской области)

«Мисс Находчивость» - Ольга Володина (УФСИН России по Сахалинской области)

«Мисс Вдохновение» - Лилиана Васильева (УФСИН России по Республике Саха)

«Мисс Оригинальность» - Елена Волженина(ГУФСИН России по Приморскому краю)

«Мисс Элегантность» - Анна Шаклеина (УФСИН России по Магаданской области).

На мероприятии побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.

Автор фоторепортажа: Сергей Леонов, РИА VladNews

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке состоялось торжественное открытие барельефа Николаю II
09:47, 15 июля 2017 Во Владивостоке состоялось торжественное открытие барельефа Николаю II

Памятную бронзовую доску осветил Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин

Шахматный фестиваль «Город у моря» стартовал во Владивостоке
16:03, 14 июля 2017 Шахматный фестиваль «Город у моря» стартовал во Владивостоке

Лучшие спортсмены собрались в приморской столице

Наставники владивостокского спидвея делают ставку на молодежь
10:12, 14 июля 2017 Наставники владивостокского спидвея делают ставку на молодежь

Старт в будущее...

Красота ночного города завораживает гостей и жителей Владивостока
17:34, 13 июля 2017 Красота ночного города завораживает гостей и жителей Владивостока

Фоторепортаж РИА VladNews

Владивосток масштабно ремонтирует дороги
16:28, 13 июля 2017 Владивосток масштабно ремонтирует дороги

Фоторепортаж РИА VladNews

На главной улице Владивостока ведутся дорожные работы
16:12, 12 июля 2017 На главной улице Владивостока ведутся дорожные работы

Ход работ запечатлел фотокорреспондент РИА VladNews

Свадьба года состоялась во Владивостоке
10:14, 10 июля 2017 Свадьба года состоялась во Владивостоке

Проект VIII канала «9,5 месяцев» завершился 8 июля