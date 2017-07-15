Пять авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока с опозданием

Изменения в расписании

Владивосток, суббота, 15 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 15 июля, пять авиарейсов прибывают в приморскую столицу с опозданием, сообщает РИА VladNews со ссылкой на аэропорт Владивостока.

Так, рейс R3-491 из Якутска задерживается на 45 минут и прибывает во Владивосток в 09.45.

Рейс из Преображения задерживается на 7 часов 45 минут и прибывает в 17.40.

Московские рейсы FV-6481 и SU-6481 задерживаются на 25 минут и прилетают в Приморье в 10.30.

Рейс SU-1702 из Москвы задерживается на 2 часа 15 минут и прибывает в 14.30.

Все остальные рейсы выполняются по расписанию.