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Во Владивостоке сегодня жарко, до +30°C

В крае переменная облачность
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 15 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 15 июля, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. В крае переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный умеренный, при грозе сильный. Температура воздуха +29...+34 °C, при дожде + 21...+26, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке облачно с прояснением, утром местами туман. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +24...+26 °C, в пригороде до +30°C. Температура воды в Амурском заливе +20 °C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +30...+32 °C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +30...+32 °C.

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