ФСБ выловила в Керченском проливе жителя Саратова на плоту из досок и бутылок

Мужчине придется ответить

Владивосток, суббота, 15 июля , РИА Vladnews.

В Керченском проливе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Крыму выловили жителя Саратова, пытавшегося добраться на Крымский полуостров на самодельном плоту из досок и бутылок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

В пресс-релизе ведомства указано, что 53-летний уроженец Ташкента, а ныне гражданин РФ, хотел совершить путешествие по стране. По словам путешественника, на этот шаг он решился еще в 2012 году и даже подал заявление в паспортный стол о снятии с регистрационного учета по месту жительства.

Путешественник проложил путь из Саратовской области в Крым через Ставрополье и Кубань. Прибыв в порт «Кавказ» он собрал плот из досок и пластиковых бутылок, на котором и отправился в плаванье.

Следует отметить, что мужчине придется ответить по ч.1 ст. 18.3 КоАП РФ. Ему уже вынесли предупреждение за нарушение правил пребывания в территориальном море России и нарушение погранрежима.

Продолжит ли дальше путешественник свой маршрут, не сообщается.

Как отметили в погрануправлении, не следует забывать, что выход в море на самодельных плавательных средствах не только грозит привлечением к административной ответственности, но и может угрожать жизни и здоровью любителей острых ощущений.