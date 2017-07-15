Госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» принесут тройную выгоду

На реализацию программ правительство выделило 3,75 млрд рублей

Владивосток, суббота, 15 июля , РИА Vladnews.

Новые программы льготного автокредитования, стартовавшие в России, принесут тройную выгоду, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Об этом заявил автоэксперт Игорь Моржаретто, объяснив, что от запуска этих программ выиграют и граждане, и госбюджет, и, конечно же, участники авторынка. Пока еще сложно спрогнозировать точно сколько принесут дохода эти программы, но то, что они будут способствовать росту рынка, он не сомневается.



«Я, например, не понимаю, как можно будет отследить, первый или не первый автомобиль приобретает человек. Но, повторюсь, программы нужны, помощь государства важна, причем выгода от этой помощи разносторонняя — гражданам, рынку, бюджету», - отметил эксперт.



Напомним, правительство РФ запустило в июле сразу несколько программ поддержки автомобильного рынка. Так, по программе «Первый автомобиль» льготы при покупке авто получат граждане, покупающие авто впервые. Программа «Семейный автомобиль» позволит приобрести по льготной цене автомобиль гражданам, в семье которых двое и больше несовершеннолетних детей.



Скидка по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» достигает 10%. Она предоставляется при уплате предоставляется при уплате первого взноса по кредиту. При этом цена на автомобиль должна быть не более 1 миллиона 450 тысяч рублей. Еще одним условием программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» является то, что автомобили, покупаемые по этим программам, должны быть собраны в России.







На реализацию программ правительство выделило 3,75 млрд рублей. По оценкам правительства, по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» до конца года в России будет продано более 58 тыс новых автомобилей