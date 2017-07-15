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Политика и экономика

Внешний долг РФ вырос с начала 2017 года на 3% - до $529,6 млрд

Такого объема внешний долг России достиг по состоянию на 1 апреля 2017 года.
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 15 июля , РИА Vladnews.

Внешний долг РФ вырос с начала 2017 года на 3,1%, достигнув уровня в $529,6 млрд, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Об этом сообщает Центробанк, отмечая, что такого объема внешний долг России достиг по состоянию на 1 апреля 2017 года.

Совокупный внешний долг России на эту дату достиг значения в $3,51 млрд, что на 2,43% выше, чем на 1 января текущего года.

В сообщении Банка России указано, что «рост накопленной внешней задолженности наблюдался по всем секторам экономики и был в значительной мере обусловлен переоценкой долговых обязательств, номинированных в национальной валюте, в условиях укрепления российского рубля».

Как отмечается регулятор, в первом квартале 2017 года наблюдался рост долговых обязательств органов государственного управления и прочих секторов в результате операций с нерезидентами. Но секторальная структура внешнего долга России изменилась несущественно.

Так, внешний долг органов государственного управления в первом квартале текущего года вырос до 47,22 млрд долларов (+20,5%), тогда как долг банковского сектора снизился до 113,68 млрд долларов (-4,8%). Долг Центробанка за этот же период вырос до 17,14 млрд долларов (+38,9%).

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