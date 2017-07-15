В приморском поселке Лучегорск от горячей воды отключены все детские сады и школы 17:25, 14 июля В приморском поселке Лучегорск от горячей воды отключены все детские сады и школы (Эксклюзив)
Владивостокцев ожидают теплые выходные 15:06, 14 июля Владивостокцев ожидают теплые выходные
Попавший в эпицентр скандала лагерь в пригороде Владивостока откроют 19 июля 15:01, 14 июля Попавший в эпицентр скандала лагерь в пригороде Владивостока откроют 19 июля (Эксклюзив)
Новостная лента
Июль, 15 суббота
03:41
Интернет-конференция: Народный рейтинг управляющих компаний
03:41
В соцсетях бурно обсуждают новые детали дела Игоря Пушкарёва Эксклюзив
03:41
Свадьба года состоялась во Владивостоке Фото
03:17
Посольство РФ разыскивает в Турции пропавшую российскую семью
02:23
Госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» принесут тройную выгоду
01:27
ФСБ выловила в Керченском проливе жителя Саратова на плоту из досок и бутылок
00:08
Внешний долг РФ вырос с начала 2017 года на 3% - до $529,6 млрд
Июль, 14 пятница
23:22
Ущерб аграриев из-за холодного лета может достигнуть 2,6 млрд рублей
22:38
Владивосток – Пусан: сотрудничество крепнет
21:29
Отборочный тур второго фестиваля имени Владимира Высоцкого «Парус» пройдёт завтра во Владивостоке
20:35
Новый спортивный комплекс появится во Владивостоке
19:19
Любительские мотогонки пройдут в субботу во Владивостоке
18:38
Секс замедляет старение у женщин, - ученые
18:03
Проблемы ДВФУ обсудит ЗС Приморья
17:52
Полный список разрешенных пляжей от МЧС Приморья Адреса
17:41
Автомобиль-«заяц» обнаружили таможенники Владивостока
17:34
Во Владивостоке перекроют морское сообщение
17:25
В приморском поселке Лучегорск от горячей воды отключены все детские сады и школы Эксклюзив
17:17
Поэтическое шоу состоится завтра во Владивостоке
17:09
Людмила Талабаева: Нужно предотвратить возможность неэффективного использования госресурсов
16:58
В Приморье бизнесмен рискует сесть за крупное мошенничество
16:46
Участки в игорной зоне под Владивостоком пустят с молотка
16:32
Более 300 жителей Владивостока попались на нарушении ПДД за день Эксклюзив
16:21
Где во Владивостокской агломерации ремонтируют дороги Адреса
16:11
В Приморье спасатели рассказали детям о безопасности на воде
16:03
Шахматный фестиваль «Город у моря» стартовал во Владивостоке Фото
15:51
Эксперты: Глобальное потепление плохо скажется на авиаперелетах
15:39
Приморские гонщики прибыли на соревнования в Хабаровск
15:26
Из лагеря «Седанка» забрали всех камчатских сирот Эксклюзив
15:14
Во Владивостоке стартует ежегодный парусный фестиваль «Кубок Семь футов» Фото
15:06
Владивостокцев ожидают теплые выходные
15:01
Попавший в эпицентр скандала лагерь в пригороде Владивостока откроют 19 июля Эксклюзив
14:54
Филиал ДВФУ в Дальнегорске передумали закрывать Видео
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4164 (103) от 14 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Дом на Морской стал именным
Мурен-новоселов доверили клоунам и хирургам
Кто будет судить поклонников Высоцкого?
Заходим в «БУК» и обсуждаем генплан и нэкомышку…
От алкоголя запретят получать удовольствие
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Посольство РФ разыскивает в Турции пропавшую российскую семью

Россия могут находиться в миграционной тюрьме
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 15 июля , РИА Vladnews.

Посольство Российско Федерации в Турции пытается получить у местных властей информацию о семье россиян, которые пропали на территории этой страны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Как сообщил Новости исполняющий обязанности пресс-атташе посольства Александр Лешуков РИА Новости, раннее в посольство обратились родственники саратовской семьи. Они сообщили, что уже некоторое время Светлана Уханова, ее гражданский муж Евгений Кочаари и ее две дочери не выходят на связь.

По словам Лешукова, посольство уже обратилось в компетентные органы Турции, чтобы установить, находятся ли эти люди на территории страны.

«В случае принятия решения о депортации мы просили депортировать их на территорию России. Посольство продолжает отслеживать ситуацию», - добавил дипломат.

RT сообщает о том, что Светлана и Евгений могут находиться в миграционной тюрьме города Антакья. Они обвиняются в намерении присоединиться к радикальным группировкам, действующим в Сирии.

Как рассказали бывший муж Светланы и его отец, пропавших они разыскивают уже около месяца. Светлана и Евгений якобы планировали уехать в Турцию в гости к сестре женщины. Но потом связь с ними оборвалась.

Родственники Светланы отмечают, что она очень сильно изменилась перед отъездом. Женщина приняла ислам и увлеклась радикальными течениями. Это послужило причиной разрыва отношений с мужем. Женщина, по словам ее свекра, отказалась от телевизора, и перестала водить ребенка в сад.

«У Светланы и Евгения на заставках в социальных сетях появились вооруженные люди. Это все нас очень насторожило, и мы подумали, что эта пропажа неспроста», - отметил мужчина.

Родственникам удалось выяснить, что Светлана была задержана при попытке пересечь сирийско-турецкую границу с поддельными документами, оттуда выдворили в Стамбул, а затем отправили в город Антакья на юге страны, недалеко от сирийской границы. Бывший муж и мать женщины уже прибыли в этот город. Они хотят забрать домой хотя бы детей. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Приморье бизнесмен рискует сесть за крупное мошенничество
16:58, 14 июля 2017 В Приморье бизнесмен рискует сесть за крупное мошенничество

По версии следствия, мужчина "наварился" на 3 миллиона рублей за счет клиента

Приморец украл у работодателя инструментов на 18 тысяч рублей
14:41, 14 июля 2017 Приморец украл у работодателя инструментов на 18 тысяч рублей

По данному факту было возбуждено уголовное дело

В Приморье фирменный магазин накажут за просрочку
14:29, 14 июля 2017 В Приморье фирменный магазин накажут за просрочку

ЧП произошло в Михайловском районе края

Житель Кемеровской области грабил владивостокцев
14:09, 14 июля 2017 Житель Кемеровской области грабил владивостокцев

По данному факту было возбуждено уголовное дело

Житель Приморья может поплатиться за заказ запрещенного сильнодействующего вещества
13:57, 14 июля 2017 Житель Приморья может поплатиться за заказ запрещенного сильнодействующего вещества

Посылку из Белоруссии обнаружили таможенники

Приморский мошенник заработал на несуществующем интернет-магазине
13:42, 14 июля 2017 Приморский мошенник заработал на несуществующем интернет-магазине

По данному факту было возбуждено уголовное дело

Мужчина умер от укуса клеща во Владивостоке
12:34, 14 июля 2017 Мужчина умер от укуса клеща во Владивостоке

Пострадавший за медицинской помощью не обращался