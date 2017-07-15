Посольство РФ разыскивает в Турции пропавшую российскую семью

Россия могут находиться в миграционной тюрьме

Владивосток, суббота, 15 июля , РИА Vladnews.

Посольство Российско Федерации в Турции пытается получить у местных властей информацию о семье россиян, которые пропали на территории этой страны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Как сообщил Новости исполняющий обязанности пресс-атташе посольства Александр Лешуков РИА Новости, раннее в посольство обратились родственники саратовской семьи. Они сообщили, что уже некоторое время Светлана Уханова, ее гражданский муж Евгений Кочаари и ее две дочери не выходят на связь.

По словам Лешукова, посольство уже обратилось в компетентные органы Турции, чтобы установить, находятся ли эти люди на территории страны.

«В случае принятия решения о депортации мы просили депортировать их на территорию России. Посольство продолжает отслеживать ситуацию», - добавил дипломат.

RT сообщает о том, что Светлана и Евгений могут находиться в миграционной тюрьме города Антакья. Они обвиняются в намерении присоединиться к радикальным группировкам, действующим в Сирии.

Как рассказали бывший муж Светланы и его отец, пропавших они разыскивают уже около месяца. Светлана и Евгений якобы планировали уехать в Турцию в гости к сестре женщины. Но потом связь с ними оборвалась.

Родственники Светланы отмечают, что она очень сильно изменилась перед отъездом. Женщина приняла ислам и увлеклась радикальными течениями. Это послужило причиной разрыва отношений с мужем. Женщина, по словам ее свекра, отказалась от телевизора, и перестала водить ребенка в сад.

«У Светланы и Евгения на заставках в социальных сетях появились вооруженные люди. Это все нас очень насторожило, и мы подумали, что эта пропажа неспроста», - отметил мужчина.

Родственникам удалось выяснить, что Светлана была задержана при попытке пересечь сирийско-турецкую границу с поддельными документами, оттуда выдворили в Стамбул, а затем отправили в город Антакья на юге страны, недалеко от сирийской границы. Бывший муж и мать женщины уже прибыли в этот город. Они хотят забрать домой хотя бы детей.