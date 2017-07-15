Школьники Владивостока во время летних каникул изучают правила дорожного движения

По итогам игры командам вручают грамоты

Владивосток, суббота, 15 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке с начала лета специалисты Молодежного ресурсного центра провели восемь игр «ПДД для начинающих» в пришкольных лагерях СОШ № 18, 27, 50, 56, 63, 69 и 81. Таким образом, правила дорожного движения в игровой форме изучили более 300 мальчишек и девчонок приморской столицы. Сегодня, 14 июля, такое профилактическое занятие прошло в Первомайском районе – в пришкольном лагере школы № 35, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрация города.

«Станционная игра «Правила дорожного движения для начинающих» рассчитана на детей в возрасте от 8 до 12 лет, – рассказала автор игры, главный специалист МРЦ Валентина Ким. – Главная ее цель – профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, а также снижение детского дорожно-транспортного травматизма».

По правилам игры, юные участники делятся на команды и получают путевые листы. В течение часа ребята совершают путешествия от одной «станции» к другой, выполняя различные задания.

По итогам игры командам вручают грамоты.

Информация для руководителей пришкольных лагерей: заявку о проведении игры «Правила дорожного движения для начинающих» можно подать по телефону: 222-22-94. Мероприятие проводится на бесплатной основе.