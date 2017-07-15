Акция «Выходи читать во двор. Библиотека под открытым небом» стартовала во Владивостоке

Вход на мероприятия свободный

Владивосток, суббота, 15 июля , РИА Vladnews.

Акция «Выходи читать во двор. Библиотека под открытым небом» стартовала в приморской столице. Сотрудники муниципальной библиотеки № 20 (пр.100-летия Владивостока, 128а) организовали выразительные чтения в сквере около здания. Вчера, 13 июля, юные горожане и их родители читали стихотворения и рассказы, изучали правила дорожного движения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

«Наши маленькие читатели совершили виртуальное путешествие «По книжным тропинкам лета»,– рассказали в библиотеке № 20. – Малыши и их родители познакомились с книжными новинками из фонда библиотеки, особое внимание при подборе литературы мы обратили на книги по безопасности. Одна из них – «Дорожная азбука», включающая 16 обучающих картинок, пользовалась особой популярностью у ребят».

Как сообщили в МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система», творческие мастерские по-настоящему востребованы, творческие и познавательные мероприятия проходят в муниципальных библиотеках в рамках программы «Лето просвещения - 2017». Вход на все мероприятия – свободный.