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Общество

С начала года административные комиссии Владивостока взыскали штрафов более чем на четыре миллиона рублей

Больше всего протоколов рассмотрели в Первомайском районе
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, суббота, 15 июля , РИА Vladnews.

С начала года административные комиссии Владивостока взыскали штрафов с нарушителей на 4 миллиона 138 тысяч рублей. Такая цифра была озвучена сегодня, 14 июля, на совещании в администрации города по итогам работы комиссий в 2017 году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

В работе совещания приняли участие руководители органов администрации и председатели административных комиссий. Заседание прошло под председательством начальника управления по взаимодействию с правоохранительными органами и исполнению административного законодательства администрации Владивостока Игоря Козюры.

Больше всего протоколов об административных нарушениях в первом полугодии рассмотрели в Первомайском районе – 519, меньше всего – во Фрунзенском – 295. Административная комиссия по Ленинскому району рассмотрела 464 протокола, по Первореченскому району – 486, по Советскому – 404.

В целом всеми комиссиями с начала года наложено штрафов на 8 миллионов 457 тысяч рублей. Субъектами правонарушений стали 85 юридических, 439 должностных и 1644 физических лиц. Нарушителей административного законодательства штрафуют за торговлю в неустановленных для этого местах, размещение объектов торговли (киосков, ларьков) без разрешительных документов, размещение в неположенном месте гаражей, парковку автомобилей на газонах, детских, бельевых и спортивных площадках и другие нарушения.

Напомним, сегодня во Владивостоке работаю пять административных комиссий. Их задача – контроль за соблюдением гражданами и предприятиями всех форм собственности административного законодательства.

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