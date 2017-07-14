Во Владивостоке перекроют морское сообщение

В связи с репетициями ко Дню ВМФ

Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

В связи с празднованием Дня Военно-Морского Флота, проведением репетиций и военно-морского парада сил и средств ТОФ в Амурском заливе в районе бухты Спортивная гавань и мыса Бурный на участке №7 (правила плавания в п. Владивосток: участок акватории морского порта N 7 - участок акватории морского порта в Амурском заливе, ограниченный прямыми линиями, соединяющими: на востоке - маяк Токаревского и мысы Безымянный, Ларионова и Старицкого, на западе - мыс Чернявского, точки с координатами 43°04,00' северной широты, 131°43,70' восточной долготы; 43°10,00' северной широты, 131°50,00' восточной долготы и мыс Фирсов.), ЗАПРЕЩЕНО ПЛАВАНИЕ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ в указанное ниже время:

- с 09.00 до 19.00 19, 21, 24, 26 июля 2017 года – репетиции парада;

- с 07.30 до 17.00 28(29 резерв) июля – генеральная репетиция парада;

- с 07.30 до 17.00 30 июля – военно-морской парад кораблей ТОФ.

Ответственность за безопасность при нахождении в районе проведения репетиций и военно-морского парада - несут судоводители плавательных средств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморья.