Полный список разрешенных пляжей от МЧС Приморья

Где купаться безопасно?

Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

В Приморском крае продолжаются мероприятия по техническому освидетельствованию пляжей и мест массового отдыха у водоёмов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморья.

При проведении мероприятий по техническому освидетельствованию специалисты ГИМС проверяют:

- укомплектованность спасательных постов, наличие спасателей, подготовленных к спасанию и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим;

- техническое состояние мостков, трапов, используемых для схода в воду, вышек и других сооружений, оборудованию детских купален;

- обозначение границ заплыва в местах купания;

- наличие акта обследования дна пляжа в границах заплыва;

- отсутствию на территории пляжа в границах заплыва пунктов проката маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих и купающихся;

- наличию информационных стендов с правилами купания и поведения на пляже.

По состоянию на 14 июля принято к эксплуатации 61 пляж и место массового отдыха на водоёмах, то есть, они соответствуют требованиям охраны жизни людей на водных объектах.

Во избежание гибели и травматизма людей на водных объектах, специалисты ГИМС МЧС России по Приморскому краю напоминают о соблюдении правил безопасности, а именно:

- запрещено купаться в необорудованных местах и в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и запрещающими знаками и надписями;

- опасно нырять в незнакомых местах: на дне могут оказаться притопленные бревна, камни, коряги, металлические прутья и т.д.;

- не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина;

- нельзя заплывать далеко от берега, не рассчитав свои силы, такое поведение опасно даже для умеющих хорошо плавать, так же человек может оказаться на пути следования быстроходных маломерных судов и, будучи незамеченным судоводителем, получить серьезные травмы;

- запрещено употреблять спиртные напитки, находясь на пляжах и в местах организованного отдыха у воды;

- нельзя оставлять маленьких детей вблизи водоемов без присмотра взрослых даже на короткое время;

- при купании в холодной воде в жаркую погоду требуется большая осторожность для людей с болезнями сердца.

Никогда не купайтесь в одиночку! Рядом с вами всегда должен быть кто-нибудь, чтобы в случае необходимости оказать помощь.

БЕЗОПАСНЕЕ ВСЕГО КУПАТЬСЯ В СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННЫХ МЕСТАХ: НА ПЛЯЖАХ, В БАССЕЙНАХ, КУПАЛЬНЯХ.

В случае происшествия следует немедленно звонить по телефону 010

Принятые пляжи в Приморском крае по состоянию на 14.07.2017 года: