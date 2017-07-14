Полный список разрешенных пляжей от МЧС Приморья

В Приморском крае продолжаются мероприятия по техническому освидетельствованию пляжей и мест массового отдыха у водоёмов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморья.
При проведении мероприятий по техническому освидетельствованию специалисты ГИМС проверяют:
- укомплектованность спасательных постов, наличие спасателей, подготовленных к спасанию и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим;
- техническое состояние мостков, трапов, используемых для схода в воду, вышек и других сооружений, оборудованию детских купален;
- обозначение границ заплыва в местах купания;
- наличие акта обследования дна пляжа в границах заплыва;
- отсутствию на территории пляжа в границах заплыва пунктов проката маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих и купающихся;
- наличию информационных стендов с правилами купания и поведения на пляже.
По состоянию на 14 июля принято к эксплуатации 61 пляж и место массового отдыха на водоёмах, то есть, они соответствуют требованиям охраны жизни людей на водных объектах.
Во избежание гибели и травматизма людей на водных объектах, специалисты ГИМС МЧС России по Приморскому краю напоминают о соблюдении правил безопасности, а именно:
- запрещено купаться в необорудованных местах и в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и запрещающими знаками и надписями;
- опасно нырять в незнакомых местах: на дне могут оказаться притопленные бревна, камни, коряги, металлические прутья и т.д.;
- не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина;
- нельзя заплывать далеко от берега, не рассчитав свои силы, такое поведение опасно даже для умеющих хорошо плавать, так же человек может оказаться на пути следования быстроходных маломерных судов и, будучи незамеченным судоводителем, получить серьезные травмы;
- запрещено употреблять спиртные напитки, находясь на пляжах и в местах организованного отдыха у воды;
- нельзя оставлять маленьких детей вблизи водоемов без присмотра взрослых даже на короткое время;
- при купании в холодной воде в жаркую погоду требуется большая осторожность для людей с болезнями сердца.
Никогда не купайтесь в одиночку! Рядом с вами всегда должен быть кто-нибудь, чтобы в случае необходимости оказать помощь.
БЕЗОПАСНЕЕ ВСЕГО КУПАТЬСЯ В СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННЫХ МЕСТАХ: НА ПЛЯЖАХ, В БАССЕЙНАХ, КУПАЛЬНЯХ.
В случае происшествия следует немедленно звонить по телефону 010
Принятые пляжи в Приморском крае по состоянию на 14.07.2017 года:
|Наименование места
(ФИО тел. ответственного)
|Привязка территории
к местности
|Ориентировочный
период массового
отдыха
|Пляж
ГУ Санаторий “Приморье”
МВД России
|г. Владивосток
Амурский залив
|Июль-сентябрь
|пляж
ООО “Лотс”
|г. Владивосток
б. Лазурная Уссурийский залив
|Июль-сентябрь
|Пляж
МУП “Парк культуры и отдыха
им. Лазо”
|г. Владивосток
ст. Санаторная
Амурский залив
|Июль-сентябрь
|Пляж
«Ривьера Лагуна»
ИП Балаян Е.Ю.
|г. Владивосток
ст. Санаторная
Амурский залив
|Июль-сентябрь
|Место массового отдыха
«Чайка»
ИП Богун Дмитрий
Владимирович
|г. Владивосток
ж/д станция Чайка
Амурский залив
|Июль-сентябрь
|Пляж
ООО «Прибой»
|г. Владивосток
пролив Босфор-Восточный м.Токаревская кошка
|Июль-сентябрь
|Место массового отдыха
«Пляж Солнечный»
|г. Владивосток
ж/д станция Садгород
Амурский залив
|Июль-сентябрь
|Место массового отдыха
«Юбилейный»
ИП Максименко Михайл Валентинович.
ИП Чепурной Дмитрий Геннадьевич
|г. Владивосток
Спортивная гавань Амурский залив
|Июль-сентябрь
|Пляж
ФГБОУВДЦ «Океан»
|г. Владивосток
б. Емар
Уссурийский залив
|Июль-сентябрь
|Пляж
ДОЛ «Юнга»
ООО «Юнга»
|г. Владивосток
б. Емар
Уссурийский залив
|Июль-сентябрь
|ДОЛ (Спортивно-оздоровительная база отдыха)
«Морской берег»
|г.Артем
бухта Муравьиная
|Июль-сентябрь
|Пляж
ООО «Торгово-строительной кампании ОВС»
|г.Артем
бухта Муравьиная «Малая Тавайза»
|Июль-сентябрь
|Пляж
ДЗОЛ «Юность»
АО Приморск уголь
|г.Артем
бухта Муравьиная
|Июль-сентябрь
|Пляж
б/о «Лукоморье»
ООО «Квалитет»
|Партизанский р-н, с.Екатериновка,
залив Восток,
мыс Подосенова.
|Июль-сентябрь
|Пляж
ДОЛ «Радуга»
ООО «Эстер»
|г.Находка
б. Рифовая
|Июль-сентябрь
|Пляж
ООО «Бухта Отрада»
|г.Находка
б. Отрада
|Июль-сентябрь
|Пляж
ИП Кухарев Николай Юрьевич
|г.Находка
б. Рифовая
западнее
м. Де-Ливрона
|Июль-сентябрь
|Пляж
ИП Кухарев Николай Юрьевич
|г.Находка
б. 2-я Прибойная
п. Авангард
|Июль-сентябрь
|Пляж
ИП Подольный Алексей Валериевич
|г.Находка
б. Рифовая
озеро Ливадийское
|Июль-сентябрь
|Пляж
ЗМО «Парус»
ИП Дюков Сергей Борисович
|г.Находка
п.Средний
б. Средняя
|Июль-сентябрь
|Пляж
ИП. Тушкова Вера Сергеевна
|г.Находка
б. Стрельбище
|Июль-сентябрь
|Пляж
ЛОПЛ « Солнечный остров»
ГСУ СОООЗН
«Екатериновский ДДИ»
|Партизанский р-н
с. Екатериновка
б. Лашкевича
|Июль-сентябрь
|Пляж
б/о «Золотой берег»
ИП Немирович Анна Анатольевна
|п.Врангель
б.Шепалова
|Июль-сентябрь
|Пляж
б/о Триозёрье
АО «Восточный порт»
|Партизанский р-н
б. Триозёрье
|Июль-сентябрь
|Пляж
ИП Чевычелов
Денис Иванович
|г.Находка
б. Рифовая
пос. Ливадия
|Июль-сентябрь
|Пляж
ДОЛ «Спартанец»,
ООО «Стайлинг»,
|г.Находка
с.Анна
б.Анны
|Июль-сентябрь
|Пляж
ООО ДОЛ «Альбатрос»,
ИП Маринец Сергей Александрович
|г.Находка
с.Анна
б.Анны
|Июль-сентябрь
|Пляж
б/о Солнечный берег,
ООО «Синий кит»
|Партизанский р-н
б. Лашкевича -1
|Июль-сентябрь
|Пляж
ДОЛ Мечта
ИП Киселев Андрей Александрович
|г.Находка
б. Рифовая
п. Ливадия
|Июль-сентябрь
|Пляж
б/о Зеленый мыс
ООО «Содействие-С»
|г.Находка
б.Подосенова
|Июль-сентябрь
|Пляж
б/о «Морской бриз»
ИП Чеканов Олег Станиславович
|Партизанский р-н
б. Триозерье
с. Владимиро- Александровское
|Июль-сентябрь
|Пляж
база отдыха «Кварц»
ИП Пилоян Арсен Левонович
|Партизанский район
п. Волчанец
б. Восток
|Июль-сентябрь
|б/о «Штыковские пруды»
ИП Ким С.В.
открытый бассейн (детский)
|п.Штыково
ул.Березовая 9
|Июль-сентябрь
|б/о «Штыковские пруды»
ИП Ким С.В.
открытый бассейн (для взрослых)
|п.Штыково
ул.Березовая 9
|Июль-сентябрь
|б/о «Штыковские пруды»
ИП Ким С.В.
Большой искусственный водоем
|п.Штыково
ул.Березовая 9
|Июль-сентябрь
|Пляж
«Вальтон»
ООО «Дальсервис»
|г.Большой Камень
б. Андреева
|Июль-сентябрь
|Пляж
ООО «Пляж»
|г.Фокино
залив Стрелок,
бухта Тин- Кан
|Июль-сентябрь
|Пляж
«Песочница»
ООО «Торгсервис-Центр»
|г.Фокино
залив Стрелок,
бухта Тин- Кан
|Июль-сентябрь
|Пляж
б/о «Тихоокеанская гавань»
ООО «Приморская строительная компания»
|г.Фокино
залив Стрелок,
бухта Тин- Кан
|Июль-сентябрь
|Пляж
загородного спортивно оздоровительного лагеря на
б\о «Жемчужина»
ИП Загайнов Виктор Робертович
|г.Большой Камень
б. Ильмовая
|Июль-сентябрь
|Пляж
б\о «Нептун»
ИП Загайнов Виктор Робертович
|г.Большой Камень
б. Ильмовая
|Июль-сентябрь
|МБУ ДО ДОЛ «Горный»
(открытый бассейн)
|Спасский р-н
с. Евсеевка
|Июль-сентябрь
|ДОЛ «Родник Здоровья»
(открытый бассейн)
|ГО Спасск – Дальний
с. Калиновка
|Июль-сентябрь
|Пляж
ДОЛ «Старт»
отв. Скоробогатов
|Ханкайский р-н
с. Новокачалинск
|Июль-сентябрь
|Место массового отдыха
б/о «Ханка»
ИП Биденков Вадим
Владимирович
|Ханкайский р-н
с. Астраханка
|Июль-сентябрь
|Место массового отдыха
б/о «Лотос»
ИП Брижатый Игорь
Владимирович
|Ханкайский р-н
с. Астраханка
|Июль-сентябрь
|Место массового отдыха
б/о «Навигатор»
ИП Литовченко Александр Николаевич
|Ханкайский р-н
Камень - Рыболов
|Июль-сентябрь
|Место массового отдыха
«Новый Аякс»
Джафаров Садиг Шамил Оглы
|остров Русский,
бухта Аякс
|Июль-сентябрь
|Пляж
ООО «бухта Троицы»
|Хасанский р-н
бухта Троицы с.Андреевка
|Июль-сентябрь
|Пляж
ИП Панфилова
|Хасанский р-н
бухта Новгородская п.Краскино
|Июль-сентябрь
|Пляж
Администрации Посьетского
городского поселения
|Хасанский р-н
бухта Экспедиция п.г.т. Посьет
|Июль-сентябрь
|Пляж
ИП Крапивин М. Ю.
|Хасанский р-н
б. Троицы,
с. Андреека
|Июль-сентябрь
|Пляж
ИП Солнышкина А. Р.
|Хасанский р-н
бухта Рисовая с.Андреевка
|Июль-сентябрь
|Пляж
ИП Штаничев Павел
Павлович
|Хасанский р-н
бухта Рисовая с.Андреевка
|Июль-сентябрь
|Пляж
«Золотые пески»
Дмитриченко Александр Александрович
|Хасанский р-н
б.Бойсмана
|Июль-сентябрь
|Пляж
ИП Федюшкина Алина Ивановна №1
|Хасанский р-н
б. Троицы,
с.Андреевка
|Июль-сентябрь
|Пляж
ООО «АЙ-СИ»
|Хасанский р-н
б. Троицы,
с.Андреевка
|Июль-сентябрь
|Пляж
б/о «Гаити»
ИП Алещенко Вера Викторовна
|Хасанский р-н
б. Троицы,
с.Андреевка
|Июль-сентябрь
|Пляж
ОАО «Вымпел КОМ»
|Хасанский р-н
б.Круглая
залив Славянский
|Июль-сентябрь
|Пляж
ИП Федюшкина Алина Ивановна №2
|Хасанский р-н
б. Троицы,
с.Андреевка
|Июль-сентябрь
|Пляж
санаторий «50 лет Октября»
Центробанк РФ
|Кировский р-н
река Уссури
п. Горные - Ключи
|Июль-сентябрь