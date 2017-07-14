Автомобиль-«заяц» обнаружили таможенники Владивостока

Транспортное средство без документов прибыло из Японии

Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

Сотрудниками таможенного поста Первомайский Владивостокской таможни, при осуществлении таможенного наблюдения за грузовыми операциями при выгрузке судна, выявлен автомобиль Toyota Allion без товаросопроводительных документов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Примечательно, что сведения о данном автомобиле также отсутствуют в грузовой таможенной декларации. Пояснить, откуда на борту судна взялся неучтенный автомобиль без товаросопроводительных документов, также никто не смог.

Тем не менее, учитывая требования пункта 2 части 1 статьи 159 Таможенного Кодекса Таможенного союза, при прибытии товаров, перевозчик обязан представить документы и сведения о наименовании, общем количестве и описании перевозимых товаров. Данные сведения должны быть указаны в товаросопроводительных документах. В свою очередь, сообщение таможенному органу недостоверных сведений о количестве грузовых мест и их наименовании, при прибытии на таможенную территорию Евразийского экономического союза, является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 16.1 КоАП РФ.

Таким образом, перевозчик при прибытии на таможенную территорию Евразийского экономического союза предъявил в таможенный орган грузовую таможенную декларацию, в которой заявил недостоверные сведения о количестве грузовых мест товаров, их наименовании.

Для установления лица, совершившего данное правонарушение, а также выяснения всех обстоятельств нарушения Владивостокской таможней проводится административное расследование.