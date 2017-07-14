В приморском поселке Лучегорск от горячей воды отключены все детские сады и школы 17:25, 14 июля В приморском поселке Лучегорск от горячей воды отключены все детские сады и школы (Эксклюзив)
Владивостокцев ожидают теплые выходные 15:06, 14 июля Владивостокцев ожидают теплые выходные
Попавший в эпицентр скандала лагерь в пригороде Владивостока откроют 19 июля 15:01, 14 июля Попавший в эпицентр скандала лагерь в пригороде Владивостока откроют 19 июля (Эксклюзив)
Новостная лента
Июль, 14 пятница
18:37
Интернет-конференция: Народный рейтинг управляющих компаний
18:37
В соцсетях бурно обсуждают новые детали дела Игоря Пушкарёва Эксклюзив
18:37
Свадьба года состоялась во Владивостоке Фото
18:03
Проблемы ДВФУ обсудит ЗС Приморья
17:52
Полный список разрешенных пляжей от МЧС Приморья Адреса
17:41
Автомобиль-«заяц» обнаружили таможенники Владивостока
17:34
Во Владивостоке перекроют морское сообщение
17:25
В приморском поселке Лучегорск от горячей воды отключены все детские сады и школы Эксклюзив
17:17
Поэтическое шоу состоится завтра во Владивостоке
17:09
Людмила Талабаева: Нужно предотвратить возможность неэффективного использования госресурсов
16:58
В Приморье бизнесмен рискует сесть за крупное мошенничество
16:46
Участки в игорной зоне под Владивостоком пустят с молотка
16:32
Более 300 жителей Владивостока попались на нарушении ПДД за день Эксклюзив
16:21
Где во Владивостокской агломерации ремонтируют дороги Адреса
16:11
В Приморье спасатели рассказали детям о безопасности на воде
16:03
Шахматный фестиваль «Город у моря» стартовал во Владивостоке Фото
15:51
Эксперты: Глобальное потепление плохо скажется на авиаперелетах
15:39
Приморские гонщики прибыли на соревнования в Хабаровск
15:26
Из лагеря «Седанка» забрали всех камчатских сирот Эксклюзив
15:14
Во Владивостоке стартует ежегодный парусный фестиваль «Кубок Семь футов» Фото
15:06
Владивостокцев ожидают теплые выходные
15:01
Попавший в эпицентр скандала лагерь в пригороде Владивостока откроют 19 июля Эксклюзив
14:54
Филиал ДВФУ в Дальнегорске передумали закрывать Видео
14:41
Приморец украл у работодателя инструментов на 18 тысяч рублей
14:29
В Приморье фирменный магазин накажут за просрочку
14:17
Радио «Лемма» отмечает свой 22 день рождения
14:09
Житель Кемеровской области грабил владивостокцев
13:57
Житель Приморья может поплатиться за заказ запрещенного сильнодействующего вещества
13:42
Приморский мошенник заработал на несуществующем интернет-магазине
13:31
Электроснабжение в обесточенном поселке в Приморье полностью восстановлено
13:12
Во Владивостоке спустят на воду первый катер из композитов местного производства
12:59
Тигриное семейство разгуливает около приморского села Видео
12:46
ГД попросила губернаторов заняться жестокостью к животным в регионах
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4164 (103) от 14 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Дом на Морской стал именным
Мурен-новоселов доверили клоунам и хирургам
Кто будет судить поклонников Высоцкого?
Заходим в «БУК» и обсуждаем генплан и нэкомышку…
От алкоголя запретят получать удовольствие
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Автомобиль-«заяц» обнаружили таможенники Владивостока

Транспортное средство без документов прибыло из Японии
Фото: ДВТУ Фото: ДВТУ
Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

Сотрудниками таможенного поста Первомайский Владивостокской таможни, при осуществлении таможенного наблюдения за грузовыми операциями при выгрузке судна, выявлен автомобиль Toyota Allion без товаросопроводительных документов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Примечательно, что сведения о данном автомобиле также отсутствуют в грузовой таможенной декларации. Пояснить, откуда на борту судна взялся неучтенный автомобиль без товаросопроводительных документов, также никто не смог.

Тем не менее, учитывая требования пункта 2 части 1 статьи 159 Таможенного Кодекса Таможенного союза, при прибытии товаров, перевозчик обязан представить документы и сведения о наименовании, общем количестве и описании перевозимых товаров. Данные сведения должны быть указаны в товаросопроводительных документах. В свою очередь, сообщение таможенному органу недостоверных сведений о количестве грузовых мест и их наименовании, при прибытии на таможенную территорию Евразийского экономического союза, является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 16.1 КоАП РФ.

Таким образом, перевозчик при прибытии на таможенную территорию Евразийского экономического союза предъявил в таможенный орган грузовую таможенную декларацию, в которой заявил недостоверные сведения о количестве грузовых мест товаров, их наименовании.

Для установления лица, совершившего данное правонарушение, а также выяснения всех обстоятельств нарушения Владивостокской таможней проводится административное расследование.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке перекроют морское сообщение
17:34, 14 июля 2017 Во Владивостоке перекроют морское сообщение

В связи с репетициями ко Дню ВМФ

Поэтическое шоу состоится завтра во Владивостоке
17:17, 14 июля 2017 Поэтическое шоу состоится завтра во Владивостоке

«Чтиво» делит лето пополам

Более 300 жителей Владивостока попались на нарушении ПДД за день
16:32, 14 июля 2017 Более 300 жителей Владивостока попались на нарушении ПДД за день

Произошло 56 аварий

Где во Владивостокской агломерации ремонтируют дороги
16:21, 14 июля 2017 Где во Владивостокской агломерации ремонтируют дороги

Заключены госконтракты на ремонт 29 объектов

В Приморье спасатели рассказали детям о безопасности на воде
16:11, 14 июля 2017 В Приморье спасатели рассказали детям о безопасности на воде

Занятия прошли в детском лагере «Юность»

Эксперты: Глобальное потепление плохо скажется на авиаперелетах
15:51, 14 июля 2017 Эксперты: Глобальное потепление плохо скажется на авиаперелетах

Эффект может проявиться уже во второй половине XXI века

Владивостокцев ожидают теплые выходные
15:06, 14 июля 2017 Владивостокцев ожидают теплые выходные

Вечером в воскресенье ожидается дождь