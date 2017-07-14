Поэтическое шоу состоится завтра во Владивостоке

«Чтиво» делит лето пополам

Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

Не смотря ни на летний зной, ни на кратковременные природные катаклизмы, любители литературы и поэзии вновь объединяются: легендарный проект «Чтиво», первое поэтическое шоу Владивостока, 15 июля, в субботу, приглашает всех на очередной концерт «Лето пополам» в бар «Чкалов», сообщает РИА VladNews со ссылкой на организатора.

Рассказывает руководитель проекта «Чтиво» Андрей Вороной:

- Лето считается традиционно мертвым сезоном в части зрелищ – даже театры уходят на каникулы – но мы решили рискнуть и провести очередное наше мероприятие, отметив, таким образом, середину лета. И к этому есть масса поводов, самый приятный из которых – продолжение празднования пятилетнего юбилея обновленного проекта «Чтиво». Напоминаю, что каждый концерт до декабря 2017 года будет в той или иной степени привязан к этому событию. Кроме того, в субботу нас ожидают очень интересные дебюты. Например, в эту субботу у нас состоится выступление стремительно набирающего популярность рэп-коллектива «Герои комиксов». Также ожидается выступление семейного дуэта четы Каралуповых «МарИванна», работающих в жанре мелодекламации и авторской песни. И еще хочется отметить, что в этот раз баром «Чкалов» будет разыгран депозит на угощение в 1 тысячу рублей. Так что, кому-то в этот раз будет не только интересно, но и особенно вкусно.

Напомним, что уже ровно месяц как заметному на культурной карте Владивостока проекту «Чтиво» исполнилось 5 лет. Концерты проходят два-три раза в месяц на разных площадках.