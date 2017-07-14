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Политика и экономика

Ущерб аграриев из-за холодного лета может достигнуть 2,6 млрд рублей

Количество договоров упало на 70%
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

По оценкам экспертов, общий ущерб российских аграриев из-за холодного лета может достигнуть 2,6 млрд рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Об этом сообщает издание «Известия», ссылаясь на данные, предоставленные Национальным союзом агростраховщиков. Как отмечают страховщики, в этом году гораздо меньше хозяйств застраховали свой урожай. Поэтому не исключено, что убытки, понесенные аграриями, могут лечь на плечи федерального бюджета.

По мнению экспертов, в нынешних условиях существуют риски того, что в случае неурожая обанкротиться могут не только мелкие, но и средние хозяйства. В Банке России заявили, что за первые три месяца текущего года было заключено немногим более 20 тыс договоров по страхованию сельскохозяйственных рисков, что на 20% ниже аналогичного периода прошлого года.

Количество договоров с государственной поддержкой за первый квартал текущего года упало на 70% в сравнении с показателями аналогичного периода 2016 года. Если годом ранее таких договоров было заключено 275, то в 2017 году их было подписано лишь 84. Ситуация со страхованием урожая, считают эксперты, ухудшилась из-за реформы отрасли, в которой была введена единая региональная субсидия для АПК, при этом нормативная база для функционирования нового закона всё еще непринята.

Страховая премия по итогам квартала, по данным Центробанка, составила 908 млн рублей, из них по господдержке — 598 млн рублей. В прошлом году господдержка составляла более 1 млрд рублей, при том, что сумма премии была менее 1,3 млрд рублей.

Комментируя сложившуюся ситуацию, глава НСА Корней Биждов отметил, что убытки аграриев в растениеводстве по итогам сельскохозяйственного года могут составить 1,8−2,6 млрд рублей. Тогда как застрахованными из них будут лишь около 0,6−1,0 млрд рублей.

«Выплаты страховщиков будут небольшими в связи с резким падением количества заключённых договоров по страхованию сельскохозяйственных рисков. По сути, в убытках окажутся сельхозпроизводители, не застраховавшие финансовые риски, которые, конечно же, обратятся за прямыми выплатами в региональный и федеральный бюджеты», - считает Биждов. 

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