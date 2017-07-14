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Людмила Талабаева: Нужно предотвратить возможность неэффективного использования госресурсов

Соответствующее совещание прошло в Совете Федерации
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

Сенатор от Приморского края Людмила Талабаева приняла участие в совещании, прошедшем в СовФеде и посвященном мониторингу нормативных актов по изменениям в закон о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.

На заседании были рассмотрены проекты постановлений правительства РФ по распределению квот добычи водных биоресурсов во всех районах промысла (морских, пресноводных, районах действия международных конвенций) на период, наступающий после 2018 года, на срок 15 лет. Данные акты устанавливают условия и порядок перезаключения договоров по предоставлению долей квот на добычу водных биоресурсов.

В федеральном законе «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов» много нововведений в этой сфере, появляется система единого промыслового пространства, трансформируются подходы к регулированию прибрежного рыболовства. По сравнению с прошлой кампанией частично изменяется расчетный исторический принцип для наделения долями квот на добычу водных биоресурсов.

«Все эти вопросы необходимо обсуждать своевременно, чтобы предотвратить возможность неэффективного использования государственных ресурсов», - отметила Людмила Талабаева.

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