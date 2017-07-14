Владивосток – Пусан: сотрудничество крепнет

Участники сегодняшней встречи в администрации города обсудили широкий спектр вопросов

Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 14 июля, первый заместитель главы администрации Владивостока Константин Лобода провел протокольную встречу с делегацией Пусана, которую возглавляет мэр этого южнокорейского мегаполиса Со Бёнг Су, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на администрацию города.

Во встрече приняли участие начальник управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Алексей Кушнир, начальник отдела международного протокола администрации города Виталий Ерёменко, а также посол по особым поручениям, представитель по международным вопросам муниципалитета Пусана Хонг Сонг Хоа, президент агентства продвижения экономики Пусана Ким Бёнг Чу, руководитель секретариата муниципалитета Пусана Куак Чи Чхоль, депутаты городского совета Пусана, ведущие сотрудники муниципалитета Пусана.

Константин Лобода приветствовал делегацию Пусана и пожелал всем ее участникам успешного выполнения программы визита во Владивосток и приятных впечатлений от знакомства с нашим городом и его жителями. Он познакомил гостей с программой развития столицы Приморья, важную роль в которой играют новый статус города в качестве свободного порта, а также проведение у нас уже третий год подряд Восточного экономического форума. В его работе, кстати, планируют в нынешнем сентябре принять участие президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. Это, безусловно, будет способствовать активизации разносторонних отношений между двумя странами и, соответственно, между Владивостоком и Пусаном, которые в эти дни широко отмечают 25-летний юбилей побратимских отношений. Константин Лобода также подчеркнул, что Владивосток уже второй год подряд становится отправной точкой следования пусанской «Евразийской экспедиции» по Китаю, Монголии и России до Санкт-Петербурга и Москвы.

Мэр Пусана Со Бёнг Су, со своей стороны, поблагодарил за теплый прием, оказанный его делегации в нашем городе, и отметил, что Владивосток является важным стратегическим партнером Пусана. Он уже провел в нашем городе переговоры с представителями корпорации по развитию Дальнего Востока и морского торгового порта, где был намечен ряд взаимовыгодных проектов, среди которых – активизация круизного туризма между Пусаном и Владивостоком.

Участники сегодняшней встречи в администрации города обсудили широкий спектр вопросов по развитию и укреплению сотрудничества Владивостока и Пусана в различных сферах экономики, туризма, культуры, образования, спорта. Они также выразили желание организовать специальную совместную рабочую группу по их реализации.