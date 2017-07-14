Более 300 жителей Владивостока попались на нарушении ПДД за день

Произошло 56 аварий

Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в четверг, 13 июля, произошло 56 аварий, из них 34 с материальным ущербом, 10 - с составлением европротоколов, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Сотрудники ДПС приморской столицы составили 310 протоколов о нарушениях Правил дорожного движения, в том числе по 42 по фактам не предоставления водителями преимущества пешеходам, 63 - по нарушениям Правил дорожного движения самими пешеходами.

Соответствующее наказание понесут 10 водителей, пойманных на пьяной езде, 5 выехавших на полосу встречного движения. Детей не пристегнули 30 авто-родителей.

Также инспекторы ГАИ составили 20 протоколов по тонировке, 3 по статье 20.25 КоАП РФ, 67 - по нарушению правил парковки.

Кроме того, составлены протоколы по нарушениям ПДД со стороны 18 водителей автобусов и 8 водителей такси.