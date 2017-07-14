В Приморье спасатели рассказали детям о безопасности на воде

Занятия прошли в детском лагере «Юность»

Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

В Приморье детском загородном оздоровительном лагере «Юность», расположенном в районе бухты Муравьиная Уссурийского залива, прошли занятия по безопасности на воде. Его провели сотрудники краевой поисково-спасательной службы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Занятие такого формата проведено краевыми спасателями впервые, отметили в ведомстве.

«Умение хорошо плавать – одно из важнейших условий безопасного отдыха на воде, поэтому необходимо проводить занятия по плаванию с ребятами, которые отдыхают в детских лагерях, расположенных на берегах водоемов. У нас оперативная служба, мы работаем, когда людям уже требуется помощь, и выездные профилактические занятия для нас стали новым направлением работы. Постараемся в летний сезон провести подобные занятия и в других детских лагерях», – сообщил спасатель Приморской краевой поисково-спасательной службы Сергей Горностаев.

Детям рассказали о правилах безопасного поведения на воде, показали, как правильно спасти человека, если он начал тонуть. Специалисты отмечают, что, подплывая к тонущему, нужно, по возможности, успокоить его голосом, хотя, нередко, это проблематично. Обычно утопающий прилагает значительные усилия, чтобы хоть немного дольше удержаться на поверхности. Не отдавая отчета в своих действиях, он хватает своего спасителя за голову и может просто задушить его или утопить. Поэтому, лучше всего подплывать к тонущему человеку со спины.

Кроме того, ребятам напомнили, где и как правильно нужно купаться, о том, что нельзя заплывать за буйки, ведь это опасно даже для тех, кто хорошо плавает.

После инструктажа для детей, прошли практические занятия для вожатых. На манекене они повторили навыки по оказанию медицинской помощи – подготовке и проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.

Отметим, что все вожатые проходят специальную подготовку, но, как они сами говорят, дополнительные занятия с профессиональными спасателями тоже необходимы.