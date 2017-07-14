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Спорт

Новый спортивный комплекс появится во Владивостоке

Общая площадь объекта – 13 000 кв. метров
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в районе стадиона «Строитель» на проспекте 100-летия Владивостока, 30 Д началось строительного нового большого спорткомплекса, застройщиками которого являются сеть клубов World Class и «Геометрия Фитнеса», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Строительство такого современного комплекса поможет вовлечь как можно больше жителей города в регулярные занятия физкультурой и спортом, предоставить возможность заниматься фитнесом с самого малого возраста и по доступной цене. Новый клуб сети ориентирован на развитие семейного фитнеса – здесь будет предложен комплекс услуг для родителей и детей любого возраста.

Согласно проекту, в новом фитнес-центре разместятся тренажерный зал площадью 900 кв. м, семь студий для групповых и индивидуальных тренировок, где будут проходить занятия по йоге и пилатесу, танцевальным и аэробным направлениям, силовым и боевым видам спорта, функциональный тренинг. Такое же многообразие фитнес-программ будет представлено и в детском клубе.

В здании предусмотрена двухуровневая парковка на 200 автомобилей, эксплуатируемая крыша с открытой террасой, фитнес-бар. Общая площадь объекта – 13 000 кв. метров. Подъезд к участку осуществляется с двух сторон – со стороны проспекта 100-летия Владивостока и ул. Печорской.

Как сообщили в компании, ввод в эксплуатацию нового спортивного комплекса намечен на второй квартал 2019 года. Фитнес-центр станет хорошим дополнением к действующим здесь муниципальным спортивным объектам и стадиону «Строитель».

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