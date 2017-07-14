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Фоторепортажи

Шахматный фестиваль «Город у моря» стартовал во Владивостоке

Лучшие спортсмены собрались в Приморской столице
Фото: Татьяна Грань, РИА VladNews Фото: Татьяна Грань, РИА VladNews
Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

В четверг, 13 июля, во Владивостоке стартовал XIII открытый шахматный фестиваль «Город у моря», сообщает РИА VladNews.

В рамках фестиваля пройдут турниры по быстрым шахматам, блицтурнир, а также турнир по японским шахматам Сёги. Общий призовой фонд фестиваля составит 200 000 рублей. Организатором мероприятия выступает шахматная федерация Владивостока.

В фестивале принимают участие около 160 спортсменов из Владивостока, Уссурийска, Артёма, Хабаровского края, Сахалина и Камчатки, а также Москвы. Завершатся соревнования 17 июля.

Стоит отметить, что с каждым годом количество участников растет.

Автор фоторепортажа: Татьяна Грань, РИА VladNews

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