Шахматный фестиваль «Город у моря» стартовал во Владивостоке

Лучшие спортсмены собрались в Приморской столице

Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

В четверг, 13 июля, во Владивостоке стартовал XIII открытый шахматный фестиваль «Город у моря», сообщает РИА VladNews.

В рамках фестиваля пройдут турниры по быстрым шахматам, блицтурнир, а также турнир по японским шахматам Сёги. Общий призовой фонд фестиваля составит 200 000 рублей. Организатором мероприятия выступает шахматная федерация Владивостока.

В фестивале принимают участие около 160 спортсменов из Владивостока, Уссурийска, Артёма, Хабаровского края, Сахалина и Камчатки, а также Москвы. Завершатся соревнования 17 июля.

Стоит отметить, что с каждым годом количество участников растет.