Где во Владивостокской агломерации ремонтируют дороги

Заключены госконтракты на ремонт 29 объектов

Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

В Приморье заключены госконтракты на ремонт 29 объектов в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Работы уже начались на дорогах Владивостока и трассе Артем-Находка-Порт Восточный, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства края, в ходе реализации проекта будет проведен ремонт дорожного полотна, установка светофоров, обустройство кюветов и водопропускных труб.

«Во Владивостоке уже начался ремонт дорожного полотна на улицах: Верхнепортовая, Всеволода Сибирцева, Светланская, Выселковая, Народный проспект. В ближайшее время начнутся работы на улицах Гоголя и Фадеева. Также будут установлены светофоры на улицах: Фадеева, Борисенко, Анны Щетининой. Всего 10 объектов», – рассказали в департаменте.

В Надеждинском районе пройдет ремонт покрытия проезжей части, обустройство кюветов, обустройство водопропускных труб, лотков в поселке Раздольное на улице Геологов и переулке Интернатский, в селе Нежино на улице Ключевая. В Артеме ремонт пройдет на 11 улицах: Ключевая, Кооперативная, Московская, Силина, Вокзальная, 40 лет Октября, Сучанского, Амурская, Котовская, Вторая, Луговая.

В Шкотовском районе ремонт покрытия проезжей части и обустройство кюветов пройдет в селе Романовка на улице Парковская, в селе Новороссия на улице Набережная, в селе Центральное на улице Зеленая, в поселке Подъяпольское на улице Жданова. Ремонт покрытия проезжей части, обустройство кюветов и водопропускных сооружений в Шкотово пройдет на улице Октябрьская.

Отметим, что заключены контракты на работы на 10 объектах на краевых дорогах. Так на 5-м километре трассы Артем-Находка-Порт Восточный будет установлен светофор. Ремонт проезжей части и установка барьерного ограждения пройдет на участках 22-33 километры и 50-59 километры этой трассы. Также ремонт проезжей части на находкинской трассе пройдет на участках: 43-47 километры, 60-61 километры, 61-62 километры, 63-64 километры и 67-70 километры.

Также восстановление проезжей части в месте ремонта земполотна пройдет на дороге Штыково-Ивановка-Реттиховка на участке 3-13 километры и на дороге Шкотово-Партизанск на участке 28-33 километры.

Всего в программу ремонта дорог агломерации в этом году вошли 137 объектов на общую сумму почти 1,5 миллиарда рублей: 625 миллионов – федерального, 720 миллионов – краевого, 97 миллионов рублей – местных бюджетов.