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Секс замедляет старение у женщин, - ученые

Специалисты провели исследование
Фото: allatv777.ru Фото: allatv777.ru
Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что секс хотя бы раз в неделю замедляет старение у женщин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Life.

По словам специалистов, секс увеличивает длину женских теломер, которые находятся на конце нитей ДНК. Отмечается, что более длинные теломеры связаны с медленным старением, более продолжительной жизнью и улучшением общего состояния здоровья.

В ходе исследования, в котором приняли участие 129 женщин, было установлено, что женские теломеры удлиняются при регулярной любви, независимо от того, насколько они удовлетворены в своих отношениях. Стоит отметить, что во время занятий сексом уменьшается стресс и укрепляется иммунная система.

Ученые отмечают, что у женщин, которые занимались сексом по крайней мере один раз в неделю, значительно более длинные теломеры. При этом удовлетворенность отношениями, стресс и поддержка партнеров или конфликты не повлияли на этот показатель.

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