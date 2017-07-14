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Эксперты: Глобальное потепление плохо скажется на авиаперелетах

Эффект может проявиться уже во второй половине XXI века
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

При повышении температуры авиакомпаниям придется снизить загрузку самолетов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Глобальное потепление постепенно меняет нашу жизнь. Оно влияет не только на экологическую ситуацию в целом, но и на множество отдельных привычных нам задач. Американские ученые пришли к выводу: через несколько десятков лет с серьезными проблемами из-за потепления столкнутся авиаперевозчики.

Исследователи смоделировали полет пяти распространенных моделей самолетов в условиях подъема температуры на несколько градусов. В работе рассматривались самолеты Boeing 737-800, Boeing 787-8, Boeing 777-300, Airbus A320 и Airbus A380. Учитывались условия взлета в 19 крупных аэропортах мира, расположенных в Лондоне, Нью-Йорке, Чикаго, Пекине, Шанхае и других городах. Значение имели не только прогнозируемые температуры, но и длина взлетно-посадочной полосы.

При повышении температуры воздух становится менее плотным, и подъемная сила крыла самолета уменьшается. Чтобы преодолеть это и взлететь, самолет должен быть легче. Поэтому со временем перевозчикам придется снизить нормы загрузки для самолетов, взлетающих в самые жаркие часы. По подсчетам ученых, с ограничениями столкнутся от 10 до 30% таких рейсов. Придется отказаться от 0,5—4% веса. Для стандартного самолета на 160 мест это означает потерю 12—13 пассажиров. Чтобы компенсировать потери, перевозчики могут поднять цены на билеты.

По мнению исследователей, в полной мере такой эффект может проявиться во второй половине XXI века. Его стоит учесть при проектировании новых моделей самолетов — потребуются более мощные двигатели. При постройке аэропортов будут эффективны более длинные взлетно-посадочные полосы.

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