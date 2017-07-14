Из лагеря «Седанка» забрали всех камчатских сирот

Дети помещены в карантин в профилактических целях

Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

36 камчатских детей-сирот забрали из лагеря "Седанка", сообщила корреспонденту РИА VladNews руководитель учреждения Анна Кириленко.

- Сейчас дети помещены на карантин в лечебное учреждение - до истечения срока карантина, - отметила Анна Кириленко. - В лагере никого не осталось, проводятся дезинфекционные и прочие подготовительные работы к началу третьей смены 19 июля.

Из Владивостока забирают 36 камчатских сирот, которым вспышка инфекции в лагере "Седанка" испортила отдых в начале июля (по плану ребят должны были вернуть на полуостров в конце августа), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

- В лагере отдыхают 36 камчатских ребят из числа детей-сирот. Планировалось, что на Камчатку они вернутся в конце августа, но в связи с поступившей информацией о групповом заболевании кишечной инфекцией в учреждении, принято решение вернуть детей на полуостров, - сказали в министерстве образования и молодёжной политики Камчатского края. - Сегодня за ними вылетают законный представитель и социальный работник. Все дети чувствуют себя хорошо, симптомов вирусной инфекции нет. После прилета на Камчатку ребят еще раз обследуют, проведут все необходимые анализы. В настоящее время решается вопрос об организации дальнейшего отдыха детей на территории полуострова.