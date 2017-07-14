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Спорт

Во Владивостоке стартует ежегодный парусный фестиваль «Кубок Семь футов»

Начнутся соревнования 22 июля
Фото: яхт-клуб Семь футов Фото: яхт-клуб Семь футов
Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

Со следующей недели во Владивостоке, на акватории Амурского залива, стартуют межрегиональные соревнования по парусному спорту «Кубок Семь Футов 2017». Впервые такие соревнования стали проводиться в столице Приморья 18 лет назад, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Семь футов.

- У парусного Владивостока давние и славные традиции, и закономерно, что в таком красивом морском городе вот уже почти два десятка лет назад проводится самый настоящий парусный фестиваль «Кубок Семь футов», который за это время стал доброй традицией, - рассказал командор яхт-клуба «Семь футов» Михаил Ермаков.

За всю историю проведения парусного фестиваля «Кубок Семь футов» участниками парусных баталий стало более 6000 лучших гонщиков из России, Польши, Малайзии, Финляндии, Японии, Германии, Сингапура и других стран. Яхтсменов влечёт во Владивосток, прежде всего, великолепная акватория и непредсказуемые погодные условия, серьёзная конкуренция на воде, а также достойный организаторский уровень проведения регаты.

Начнется «Кубок Семь Футов 2017» 22 июля соревнованиями по гребле на лодках класса «Дракон» гонками любительских команд.

Далее эстафету фестиваля примут юные яхтсмены. «Кубок Семь Футов» среди юношей – это одна из самых популярных регат на Дальнем Востоке. Традиционно в ней участвуют спортсмены из Владивостока, Находки, Большого Камня, Хабаровска, пос. Ванино, Комсомольска-на-Амуре. Детская регата пройдет с 17 по 21 июля.

Самым ожидаемым событием «Кубка Семь Футов 2017» станут соревнования на яхтах класса «Platu 25». Впервые в истории регаты будет опробован новый формат – короткие динамичные гонки флота с прямым судейством, которые в настоящее время в России и в мире набирают всё большую популярность. Одна гонка длится не более 20 минут, всего за три дня их планируется провести 30. В этих гонках примут участие 14 экипажей. Судейство будут обеспечивать сильнейшие приморские судьи. Гонки будут проходить 21, 22, 23 июля.

Больше всего участников «Кубка Семь Футов 2017», а это более 300 человек, объединят гонки флота, которые пройдут 22 и 22 июля в ранге межрегиональной регаты.

Одна из гонок флота будет посвящена памяти Владимира Высоцкого. Гонка проходит в рамках Всероссийской парусной регаты «Фестиваль Владимира Высоцкого». Много лет подряд яхтсмены парусными соревнованиями чтят память советского поэта, актёра и барда, чьи песни о людях, оказавшихся в экстремальных обстоятельствах, близки и парусному сообществу. Фестиваль традиционно проводится в пяти городах России: Владивостоке, Самаре, Тольятти, Санкт-Петербурге и Сочи, и собирает более 1000 спортсменов-участников.   

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