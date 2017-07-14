Попавший в эпицентр скандала лагерь в пригороде Владивостока откроют 19 июля

Сейчас учреждение готовится принять третью смену детей

Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

Попавший в эпицентр скандала детский лагерь "Седанка" в пригороде Владивостока откроют с 19 июля, сообщила корреспонденту РИА VladNews руководитель учреждения Анна Кириленко. На данный момент учреждение готовится принять третью смену детей.

- В смывах, взятых в пищеблоке, все в норме, - рассказала Анна Кириленко. - Также проверены сотрудники учреждения. Все, кто находится сейчас в лагере, здоровы. Вирус был обнаружен только у заболевших детей.

Напомним, сегодня во Владивостоке прошел суд по определению сроков постановления Роспотребнадзора. Суд принял решение в пользу учреждения детского отдыха.

Работа пищеблока детского лагеря "Седанка" в пригороде Владивостока была приостановлена после того, как несколько детей заразились неизвестной на тот момент инфекцией.

Как стало известно теперь, причиной всего произошедшего на "Седанке" был норовирус- как правило, самоизлечивающаяся болезнь; ее симптомы - тошнота, рвота, диарея, а также боли в области живота (у детей в симтоматике преобладает рвота); лечение - симптоматическое, а также восполнение потери жидкости.