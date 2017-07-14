Владивостокцев ожидают теплые выходные

Вечером в воскресенье ожидается дождь

Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

В Приморье сохраняется неустойчивая погода с кратковременными дождями, ливнями и грозами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Ветер при грозах сильный. Температурный фон в континентальных районах от +27 °C до +33 °C, в прибрежных +21…+26 °C.

Владивосток в пятницу утром накрыл туман. Вечером возможен кратковременный дождь. Максимальная температура +22…+26 °C.

В субботу во Владивостоке днем с прояснением. Ночью и утром местами туман. Минимальная температура +18…+20 °C. Днем воздух прогреется до +23…+25 °C. Воскресный день будет еще на 2–4 градуса теплее, вечером возможен кратковременный дождь, гроза.