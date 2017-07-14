Приморец украл у работодателя инструментов на 18 тысяч рублей

36-летний житель села Кондратеновка обвиняется в совершении краж инструментов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.
Установлено, что с конца декабря 2016 года по март 2017 года обвиняемый работал и проживал на территории крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного в селе Красный Яр. Имея свободный доступ к инструментам и оборудованию владельца хозяйства, злоумышленник похитил аккумуляторную батарею, рекурсивный арбалет и дрель.
58-летний потерпевший, обнаружив пропажу принадлежащего ему имущества, обратился в полицию. Ущерб составил свыше 18 тысяч рублей.
В ходе розыска был житель села Кондратеновка.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Злоумышленнику грозит лишение свободы до двух лет.