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В Приморье фирменный магазин накажут за просрочку

ЧП произошло в Михайловском районе края
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

Директор рыбного магазина популярного приморского бренда будет привлечен к ответственности за торговлю просроченной и непромаркированной продукцией, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

В Управлении Россельхознадзора региона будет рассмотрено административное дело в отношении директора одного из фирменных магазинов рыбоперерабатывающего предприятия Уссурийска.

Правоохранители установили, что в одном из шести фирменных магазинов уссурийской компании, наряду со свежими продуктами, реализуют куриные замороженные полуфабрикаты от приморского производителя с истекшими около месяца назад сроками годности и мороженую рыбу неизвестного происхождения. На мойву и минтай в михайловском магазине не было ветеринарных сопроводительных документов, также отсутствовала маркировка с указанием производителя, даты выработки и сроках хранения.

Продукция изъята из оборота. По окончании разбирательства она будет утилизирована.

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