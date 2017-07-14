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Общество

Радио «Лемма» отмечает свой 22 день рождения

«Лемма» устраивает дискотеку для своих слушателей
Фото: радио Лемма Фото: радио Лемма
Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

22 июля ведущей радиостанции «Лемма», исполняется 21 год! Все это время мы работаем для Вас, наших самых Главных людей — Слушателей!!! На нашей частоте общения только свежие и эксклюзивные новости, российские хиты и «золотая» коллекция зарубежной музыки, только лучшие ведущие и шоу, аналогов которым нельзя найти на других радиостанциях. В честь своего дня рождения радио «Лемма» приглашает жителей и гостей Владивостока , 26 июля, в 18.00 , в «Парк Победы» на дискотеку – «Летний вечер в парке»! Духовой оркестр, творческие коллективы, любимые песни и зажигательные танцы! Приходите с друзьями, приходите всей семьей! Отличное настроение- гарантированно!!! Отличное настроение- гарантированно!!! Летние вечера проходят в парке Победы у Дома молодежи (проспект 100-летия 103) по инициативе депутата Государственной Думы Владимира Новикова.

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