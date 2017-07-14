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Житель Кемеровской области грабил владивостокцев

По данному факту было возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратилась 33-летняя жительница Владивостока, которая рассказала, что из ее дома похищены денежные средства в сумме 50 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили заявительницу, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Установлено, что неизвестный мужчина проник в коттедж, отжав пластиковую дверь, когда хозяйка находилась на втором этаже. Похитив денежные средства, злоумышленник скрылся.

В ходе розыска полицейские задержали 37-летнего жителя Кемеровской области, который дал признательные показания. Задержанный пояснил, что для совершения краж прилетал из родного города во Владивосток на несколько дней.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Злоумышленнику грозит лишение свободы до 6 лет.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

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