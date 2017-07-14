Житель Приморья может поплатиться за заказ запрещенного сильнодействующего вещества

Посылку из Белоруссии обнаружили таможенники

Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

Находкинская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды сильнодействующего веществ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу таможни.

Посылка, в которой находились флаконы с жидким веществом, была обнаружена в отделении почтовой связи. Известно, что посылка прибыла из Республики Беларусь.

Экспертиза показала, что препарат в своем составе содержит сильнодействующее вещество - тестостерон, общим весом около 40 граммов.

Заказчик, 34-летний житель Большого Камня, рассказал, что данный препарат он заказал для личных целей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы до семи лет.