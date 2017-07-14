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Общество

Электроснабжение в обесточенном поселке в Приморье полностью восстановлено

На ликвидацию коммунальной аварии в сложных погодных условиях ушло два дня
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

В поселке Кировский полностью восстановлено электроснабжение после коммунальной аварии 12 июля: вечером на местной подстанции, снабжающей электричеством более 4 тысяч человек, вспыхнул пожар, но после того, как он был потушен, восстановить электроснабжение в сжатые сроки не давал ливень, сделавший все работы на улице смертельно опасными, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Отметим, восстановительные работы велись в непрерывном режиме в течение двух дней, уже через сутки, 13 июля, электроснабжение было организовано по временной схеме в 90% жилых домов и во всех социальных учреждениях.

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