Приморский мошенник заработал на несуществующем интернет-магазине

По данному факту было возбуждено уголовное дело

Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратилась 20-летняя жительница Артема, которая сообщила о хищении денежных средств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что злоумышленник разместил объявления о продаже одежды и обуви в одной из социальных сетей. Согласно договоренностям, покупатели перечисляли оплату на банковскую карту продавца. Однако свои обязательства по передаче товара злоумышленник не выполнял и переставал выходить на связь.

С аналогичными заявления в полицию обратились еще несколько граждан.

В ходе розыска полицейские задержали ранее судимого 25-летнего жителя Артема, который дал признательные показания.

Сообщается, что от действий мошенника пострадали жители Приморского и Хабаровского краев. А сумма ущерба составила 30 тысяч рублей

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».