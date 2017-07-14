В соцсетях бурно обсуждают новые детали дела Игоря Пушкарёва

Журналисты, политологи, юристы выразили своё мнение

Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

Новости о возбуждении уголовного дела против Андрея Лушникова вызвали бурную реакцию в социальных сетях. Журналисты, политологи, юристы выразили своё мнение относительно данной ситуации, собщает РИА Vladnews.

Напомним, 5 июля следователи возбудили новое уголовное дело против бывшего директора МУПВ «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова. Следователи усмотрели в действиях Лушникова признаки преступления, предусмотренного ч. 5, ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ (пособничество, то есть содействие в получении должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере, предоставлением информации, средств совершения преступления). По их версии, Лушников якобы содействовал Игорю Пушкарёву в получении взятки от родного брата.

Политолог Константин Калачёв: «Разместил я вчера ссылку на этот пост мэра Владивостока Пушкарева, а потом удалил. Подумал, что не стоит масла в огонь подливать. А то ведь действительно патроны у мэра найдут или план сдачи Владивостока японским милитаристам. Чем больше иронии и вопросов, задевающих честь мундира следственных органов, тем крепче их хватка. Но сегодня решил еще раз разместить. Воспоминания подтолкнули. Новость про то, что Волгоград в очередной раз занял последнее место в очередном рейтинге миллионников стимулировала. Очень легко людям в погонах проехать по самостоятельному и независимому главе муниципалитета. А потом, годы спустя, как в рассказе Рэя Бредбери, получите и распишитесь за последствия. Дело не только в том, что правосудие наше имеет обвинительный уклон, что следственные органы никогда и ни за что назад не отыграют, что адвокаты не воспринимаются всерьез, дело еще в том, что сильный человек в нынешних условиях ни в мэры, ни в губернаторы стремиться не будет. Помогает ли это развитию? Вопрос риторический!».

Писатель, журналист Андрей Вороной: «Посмотри в глаза чудовищ…захотят тебя посадить, мил человек – посадят. Так в народе думают. Будь ты мэр, будь ты пэр, будь ты… И все, потому что… «Чудище обло, огромно, озорно, стозевно и лайя…»

Я не Радищев, я другой. Но лишь подобного порядка на ум идут эпиграфы. Ибо в твое лирическое, можно даже сказать, мещанское пространство набатом врываются известия о так называемом «деле Пушкарева». И ревмя ревет облое чудище, ломая судьбы: мэра Владивостока, членов его семьи и прочих лиц сопричастных… До лирики ли тут, товарищ поэт и гражданин?

Давеча меня, когда я уже писал на эту тему, не оставляющую меня равнодушным, один почтенный и почитаемый мной человек упрекнул в излишней эмоциональности и даже нелогичности. Не поддашься тут эмоциям, когда происходит такое (не беззаконие даже, а просто паскудство в рамках закона). Против проходящего подозреваемым по делу Игоря Пушкарева бывшего директора МУПВ «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова возбудили… новое уголовное дело. Новое. Это раз.

На минуточку: ни Пушкареву Игорю, ни его брату Андрею, ни его тезке Лушникову, по ходу пьесы, даже не дали толком ознакомиться с материалами дела собственного. Нормально? Это два.

Еще на минуточку: следователь, ведущий дело мэра Владивостока Игоря Пушкарева, его родного брата Андрея и его тезки Лушникова, ВНЕЗАПНО!!!! – следствие, которое объявил законченным, возобновил. Тут токмо так получается: либо таким образом кое-кто, демонстрируя служебное рвение и желание защитить честь вовсю обгаженного мундира, расписывается в собственной профнепригодности, либо на лицо злой умысел. Исполнение политического заказа. А не попытка уличить одного брата в даче взятки другому плюс обвинение третьего лица в пособничестве при даче взятки. Бред? Бред!

Стало быть, дело против мэра Владивостока Пушкарева Игоря Сергеевича – сфабриковано. Ибо выглядит сюжет этой судебной не драмы, но комедии, притянутым за уши. За уши того самого мертвого осла. Да и какая это комедия… Сплошной фарс. И ни разу не смешно. Ибо чудище. Которое шутить не любит.

Ведь как вышло? Три месяца прошло и следователь, ранее провозгласивший финал следствия, произведены, это следствие воскрешает и готовится предъявить Пушкаревым и Лушникову новое обвинение. Но только НА ОСНОВАНИИ указания начальства. Без объективных причин. Без новых данных (а их хотят выбить из Лушникова, например…). Без новых фактов.

Нет! Ну, каково! Черт их дери, этих горе-правоохранителей, которые истерично, судорожно, «с энергией, достойной лучшего применения», стараются выбить из Андрея Лушникова жирную порцию дегтя с сажей против братьев Пушкаревых. Сам Игорь это отлично понимает и прямо заявляет о подлинной сути следственной возни: на Лушникова давят. Давят нарочно. Чтобы он в рамках так называемого «сотрудничества со следствием» оговорил Игоря Пушкарева. Который вполне обоснованно верит в порядочность Лушникова и его мужество. Вот и прямая речь.

И думается… Не стоит ли некоторым представителям следственных органов умерить прыть? И защищать законность несколько иначе. Не суетясь. Потому что у вас, товарищи, мундиры сзади чем-то коричневым испачканы. Вас так чудовища напугали? Или вы сами – чудовища?

Юрист Александр Шемелёв: «Меня тут смущает другое. До 7.07.17 у Лушникова не было обвинения во взятке, что позволяло бы держать его больше года в сизо. Если только не идёт ознакомление с делом. Но 5.07.17 ознакомление с делом было прекращено и, как видно из постановления на сайте Пушкарева, расследование дела было возобновлено. То есть с 5 по 7 никаких оснований содержать человека под стражей не было».

Журналист Валерия Федоренко: «А вот и свежая серия сериала "Не пусти Пушкарева на свободу" подоспела. В предыдущей серии они с Лушниковым на свою беду во всеуслышанье объявили, что с материалами дела уже ознакомились (и что по-прежнему бодры), чем начали бесить следствие ещё больше. Бразильские страсти разгорелись со страшной силой.

Следователь по ходу упёрся в косяк всеми конечностями, замотал головой и почти плача, произнёс: "Неееееееееет! Не пущу! Мои звёздочки!" (не в смысле он Пушкаревых и Лушникова так нежно любит, а в смысле звание за них явно очередное дадут). И придумал новое обвинение для Лушникова. Он типа выступал - а теперь наберите воздуха в лёгкие - посредником, когда один брат давал взятку другому. Ну это очень упрощённо. Это на самом деле неимоверная корка: братья Пушкаревы (люди с высшими образованиями, а Игорь Сергеич даже вроде с кандидатской) сами не додумались, как друг другу взятку передать! Лушников просто спас ситуацию! Помог обогатиться так помог! Это прямо вин, я считаю.И до кучи следователь придумал доследствие для всех троих. А то чё они! Почитала пост Пушкарева. Пишет интересную штуку. Лушникову следователь (как в "Игре престолов" в версии "Южного парка" - помните там Картман со всеми в сад ходил?) предлагает заключить сделку и дать показания. Тот не даёт, потому что ведёт себя по-мужски. За что моментально прилетает ответочка.Мой один друг сегодня предположил (очень здраво, ящетаю), что привозить эту троицу в город до ВЭФ для некоторых участников процесса явно неполезно. Представьте себе: гости на Русский едут, а около СИЗО или суда митинг в поддержку Пушкарева. Или он что-нибудь сказал, а все растиражировали - он в последнее время вообще только и делает, что правду рубит, отбросил вежливость.

Адвокат Алексей Клёцкин: «Новости одного дня: бизнесмена Сергея Полонского выпустили на свободу, следственные действия по делу Пушкарева возобновлены, возбуждено еще одно уголовное дело.

Повод? Оказывается, братья Пушкаревы не могли самостоятельно договориться друг с другом, и им потребовался "пособник". Ну действительно, как же еще взятку родному брату давать, как не через левого чувака?

Теперь о Полонском. Именно так в России выглядит оправдательный приговор. Ну то есть их, считай, не бывает. Если не виноват, то тебя долго-долго тягомотят, держат под стражей, давят, угрожают, шантажируют, предлагают признать вину и получить условно.

Кто соглашается - выходит на свободу быстро. Да, с клеймом. Но быстро. И на свободе. Кто долго и упорно сопротивляется - сидит. А потом либо по срокам давности, либо в связи с примирением сторон, либо амнистия, или еще что. И вроде как не оправдали (система же не может заблуждаться!). Но на свободу отпустили - радуйся.

Никак иначе возбуждение очередного нелепого дела в отношении ключевого для следствия свидетеля-обвиняемого Лушникова оценивать нельзя - это давление и шантаж.

Блогер Диана Козырева: «Декриминализация края видимо завершена. Все кто мешал Губернатору Приморского края в СИЗО, или под домашним Арестом, или осуждены! Наблюдая за ходом следствия над Главой города Владивостока возникает вопрос:Господа следователи Вы Уголовно-Процессуальный кодекс вообще в руках держали. Или ныне ПОЛИТЗАКАЗ выше ЗАКОНА РФ. Каким образом такое возможно из комментариев адвоката «С 10 апреля обвиняемые знакомятся с материалами дела.» А это возможно только после того, как следователь признает, что "все следственные действия по уголовному делу произведены, а собранные доказательства достаточны для составления обвинительного заключения" (часть 1 статьи 215 УПК РФ). И вот спустя три месяца тот же следователь, который признал, что все следственные действия произведены, вдруг решает, что все-таки не все, и выносит постановление об их возобновлении».

Напомним, Игорь Пушкарёв и Андрей Лушников находятся под арестом в СИЗО «Матросская тишина» до 1 сентября. Андрею Пушкарёву также был продлён домашний арест в Москве до 30 сентября 2017 года.

Отметим, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлялследствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.