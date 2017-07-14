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Политика и экономика

Во Владивостоке спустят на воду первый катер из композитов местного производства

Инвестиционный проект предполагает строительство гражданского флота нового поколения
Фото: Минвостокразвития Фото: Минвостокразвития
Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

Резидент СП Владивосток спускает на воду первый катер Pacifico Adventure 72: этот инвестор является единственным в Приморском крае производителем судов из композитов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Инвестиционный проект компании предполагает строительство гражданского флота нового поколения для осуществления морских туристических прогулок. Объем капиталовложений в проект составит 36 миллионов рублей, планируется создать 67 рабочих мест.

- 15 июля мы представим первый, построенный в России проект маломерного катера нового поколения, - сказал председатель правления ООО Дмитрий Волошенко.

В отличие от предыдущих, данный проект резидента имеет серийный характер. Модель катера Pacifico Adventure 72 (PA72) разрабатывалась совместно с ведущим мировым конструкторским бюро «Альбатрос Марин Дизайн». Длина корпуса составляет 7,2 метра, ширина - 2,6, осадка 0,36; два спальных места, круговой проход и скорость 30 узлов, при мощности двигателя 140 л.с.

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