Тигриное семейство разгуливает около приморского села

В Приморье в районе села Анучино разгуливает тигриное семейство, сообщает РИА VladNews.
Местные жители встретили сразу четырех хищников недалеко от лесополосы. Стоит отметить, что тигры вовсе не испугали людей, а продолжили и дальше наслаждаться лежанием на траве. Только после того, как водитель решил посигналить, то два тигра скрылись в лесу.
Как стало известно, молодые тигры могут держаться какое-то время вместе. Но почему хищники вновь вышли к людям – неизвестно.
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