Тигриное семейство разгуливает около приморского села

Сразу четырех хищников увидели местные жители

Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

В Приморье в районе села Анучино разгуливает тигриное семейство, сообщает РИА VladNews.

Местные жители встретили сразу четырех хищников недалеко от лесополосы. Стоит отметить, что тигры вовсе не испугали людей, а продолжили и дальше наслаждаться лежанием на траве. Только после того, как водитель решил посигналить, то два тигра скрылись в лесу.

Как стало известно, молодые тигры могут держаться какое-то время вместе. Но почему хищники вновь вышли к людям – неизвестно.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.



