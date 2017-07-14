ГД попросила губернаторов заняться жестокостью к животным в регионах

Соответствующий федеральный закон появится осенью

Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

Совет Думы на заседании в четверг принял решение направить главам регионов обращение с просьбой начать решать проблемы, связанные с животными, до принятия закона об ответственном обращении с животными (намечено на осень этого года), сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Об этом заявила председатель совета Госдумы по регламенту и организации работы Ольга Савастьянова:

"Так как проблема эта есть, все в ожидании принятия такого закона, поэтому сегодня на заседании совета Государственной Думы было принято решение, чтобы направить соответствующее решение в субъекты РФ с тем, чтобы, зная, какие нормы в данном законе будут предусмотрены и, понимая необходимость решения этого вопроса, чтобы руководителями регионов были приняты возможные меры по предотвращению всех этих фактов и случаев, которые сегодня очень беспокоят наших зоозащитников", - сказала она.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева отметила, что депутаты обращаются к главам регионов, чтобы они, не дожидаясь выхода закона, уже начали уделять особое внимание проблемам, связанным с животными - как защите животных, так и защите безопасности людей от опасных животных.

"Но, они (главы регионов - прим.ред.) тоже в безвыходной ситуации - зайти в квартиру и изъять тигра или леопарда не может никто, остановить каким-то образом жесточайшие случаи убийств животных - а именно так иногда в ряде субъектов мы регулируем численность безнадзорных животных - тоже невозможно. Те, четыре субъекта РФ, которые приняли местные законы, и ввели норму, по которой отлов и стерилизация животных становится безопасными и животное становится безопасным, но оно живет, сегодня опротестовано", - сказала Тимофеева. Она полагает, что главы регионов должны взять эту проблему под личный контроль.

11 июля Совет ГД перенес второе чтение законопроекта "Об ответственном обращении с животными" на осеннюю сессию. Законопроект был внесен в Госдуму осенью 2010 года группой депутатов пятого созыва, в марте 2011 года он был принят в первом чтении. С тех пор второе чтение неоднократно переносилось. Президент Владимир Путин в 2016 году напоминал депутатам, что закон находится у них "без движения".