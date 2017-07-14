Мужчина умер от укуса клеща во Владивостоке

Пострадавший за медицинской помощью не обращался

Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

61-летний житель Владивостока умер от укуса клеща, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Сообщается, что присасывание клеща произошло в районе Седанки.

Как сообщил представитель Роспортребнадзора, после того, как мужчина обнаружил присасывание клеща, он сдал его в лабораторию. Узнав, что клещ опасен, мужчина за медицинской помощью не обращался. Спустя 4 дня пострадавший был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, но спасти его не удалось.

Специалисты напоминают, что в случае присасывания клеща необходимо максимально быстро удалить его, ведь насекомое является переносчиком таких опасных заболеваний как вирусный клещевой энцефалит, болезнь Лайма, риккетсиоз и других.