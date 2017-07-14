Житель Владивостока, купив новую машину, попал сразу же в ДТП

Автомобиль получил серьезные повреждения

Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

Минувшей ночью во Владивостоке произошло ДТП по вине начинающего водителя, сообщает РИА VladNews.

Транспортное происшествие произошло в районе улицы Луговая. Как рассказали очевидцы, водитель, двигавшийся на иномарке Toyota Chaser, решил показать все свои навыки, а точнее их отсутствие, в итоге машина вылетела с дороги и снесла забор.

По словам автолюбителя, машину он приобрел только утром, а его стаж вождения составляет меньше месяца.

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