Стало известно об изменениях в ЕГЭ

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Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

Рособрнадзор и Общественная палата РФ начали сбор предложений по улучшению системы ЕГЭ; о результатах планируется объявить до 1 сентября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Об этом пишет в пятницу газета "Известия".

"Рособрнадзор и ОП РФ почти синхронно, с разницей в неделю, начали сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ. ОП принимает обращения в течение июля, чтобы в конце месяца представить подготовленное экспертами заключение. А Рособрнадзор закончит прием 11 августа, чтобы объявить о возможных корректировках до 1 сентября", - говорится в публикации.

Издание выяснило, что изменения могут коснуться самой процедуры: экзаменационные материалы станут печатать в пунктах проведения ЕГЭ, также будут уточнены формулировки заданий по русскому языку, литературе, химии, информатике. И если профильные ведомства прислушаются к мнению педагогов и родителей, ЕГЭ по иностранному языку станет обязательным в 2022 году, сообщает газета.

Заместитель председателя комиссии по развитию образования и науки Общественной палаты РФ Людмила Дудова заявила, что "о серьезной реформе речь не идет".

"Работа по совершенствованию экзамена ведется на протяжении всего его существования. Но первые предложения уже поступают на наш сайт. Особенно важно услышать мнения выпускников, тех, кто уже прошел ЕГЭ. Я не знаю, какие предложения они внесут. Но прогнозирую, что это будут замечания в основном по процедурной части", - отметила специалист.

По данным газеты, из жалоб, что уже поступили в Общественную палату, можно выделить нарушения порядка проведения ЕГЭ, отказы в выдаче дополнительных бланков и неисправность аппаратуры.

"Отказ в выдаче бланков - традиционная проблема, связанная с нерасторопностью местных властей в распечатке документов. Никаких нормативов по ограничению количества бланков нет. А аппаратура особенно часто подводит в больших городах, где на ней распечатывается огромный массив бумаги. Властям нужно заранее иметь статью расходов на ремонт техники", - пояснила Дудова.

В пресс-службе Рособрнадзора изданию также сообщили, что "в этом году радикальных изменений не будет".