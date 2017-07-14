Жилой дом горел ночью в Приморье

В результате происшествия никто не пострадал

Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

В четверг вечером, 13 июля, в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном на улице Озерная города Арсеньев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

Спустя 6 минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты, которые приступили к тушению. Установлено, что открытым пламенем горели крыша дома и веранды.

В 21.53 пожар был локализован, а в 22.15 - полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 30 кв. м.

В результате происшествия никто не пострадал. При тушении было задействовано 7 человек личного состава и 2 единицы техники.