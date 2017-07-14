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8 канал

Афиша культурных событий 14 — 16 июля во Владивостоке

Программа мероприятий
Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

Что интересного в ближайшие дни ждет жителей и гостей Владивостока, расскажет корреспондент VIII канала Валерия Белоус.

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