Что интересного в ближайшие дни ждет жителей и гостей Владивостока, расскажет корреспондент VIII канала Валерия Белоус.
Афиша культурных событий 14 — 16 июля во Владивостоке
Программа мероприятийВладивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.
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