В следующем году доллар будет стоить 73 рублей

Курс валют на 14 июля

Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 60.18 рублей, а евро - 68.81 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что россиянам нужно быть готовым к нестабильности рубля в течение оставшихся месяцев текущего года. Рубль продолжает понижать свои позиции, и давление на него продолжает сохраняться. Также Максим Орешкин сообщил, что к концу года доллар останется на отметке 68 рублей, а после выборов 2018 года - поднимется до 73 рублей за один доллар.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Банке Пойдем! за 60.45 рублей, а продать валюту выгодно в Дальневосточном банке за 59.75 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Саммит Банке за 69.75 рублей, а продать валюту выгодно в Ум-Банке за 68.11 рублей за один евро.