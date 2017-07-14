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Специалисты раскрыли секрет халатности к земле и импортозамещению в Приморье

Еще два фермера наказаны за заброшенные 4,3 тысячи гектаров
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

За неоднократное игнорирование предписаний Россельхознадзора, многолетнее простаивание крупных сельхозплощадей и, как следствие, отсутствие каких-либо мер по импортозамещению и обеспечению продовольственной безопасности Приморского края, судья присудил двум хасанским фермерам штрафы по 90 тысяч рублей каждому, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Как стало известно, мировым судьей судебного участка № 90 вынесены постановления в отношении двух фермеров из посёлка Барабаш за неоднократное неисполнение предписаний теруправления Россельхознадзора по устранению зарастания многолетними сорняками и кустарником принадлежащих им крупных сельхозучастков. Площадь заросших участков у первого фермера составила 1,3 тыс. га, у второго – 3 тыс. га.

Причём ранее, в 2016 году, в отношении обоих фермерских хозяйств инспекторами Россельхознадзора выносились неоднократные предписания об устранении зарастания и проведении агротехнических обработок земли, однако каких-либо мер по их исполнению до настоящего времени не принято. Судебное заседание оба нарушителя проигнорировали, уважительных причин неявки не предоставили.

Рассмотрев материалы административных дел, мировой суд вынес постановления о назначении каждому из фермеров административного штрафа в размере 90 тысяч рублей.

Однако несмотря на вынесенные судом постановления, более 4 тысяч гектаров сельхозземель продолжают стоять брошенными. Россельхознадзором вынесены очередные предписания об устранении нарушений норм землепользования. В случае их неисполнения фермерам грозят еще большие штрафы.

Как сообщили в отделе земельного надзора Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, проблема простаивания земель сельскохозяйственного назначения стоит в крае достаточно серьезно. Зачастую ряд юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, фермеров и граждан, взяв в аренду или приобретя в собственность крупный конгломерат земель сельхозназначения, не обрабатывают землю и даже не пытаются это делать. Вместо этого, выступая здесь в роли "лендлордов", они ждут прихода арендаторов для сдачи им земельных участков в аренду по достаточно высоким расценкам.

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