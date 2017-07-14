Во Владивостоке в жилой квартире произошло возгорание

В результате происшествия никто не пострадал

Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

В четверг, 13 июля, в 13.35 в пожарно-спасательную службу города Владивосток поступило сообщение о пожаре в квартире, расположенной на улице Липовая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

Спустя 5 минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты, которые приступили к тушению. Установлено, что горели пастельные принадлежности и бытовой хлам.

В 13.59 пожар был локализован, а в 14.10 - полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 2 кв. м.

В результате происшествия никто не пострадал. При тушении было задействовано 11 человек личного состава и 3 единицы техники.