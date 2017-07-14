Житель Приморья продавал несуществующие запчасти россиянам

Жертвами злоумышленника стали пользователи сети

Владивосток, пятница, 14 июля , РИА Vladnews.

Житель Находки осужден за мошенничество, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что преступления были совершены в период с декабря 2015 года по апрель 2016 года. Фигурант находил жертв по объявлениям, в которых потенциальные покупатели указывали о своих намерениях приобрести автодетали. В дальнейшем он связывался с ними и сообщал, что может продать им необходимую деталь, убеждая потерпевших перевести ему денежные средства в счет оплаты.

После получения денег, злоумышленник распоряжался ими по собственному усмотрению.

Жертвами фигуранта стали семь граждан, проживающих в Екатеринбурге, Качканаре, Абазе, Ростове-на-Дону, Нижневартовске, Краснодаре, Ульяновске.

В ходе преступных действий злоумышленнику удалось «заработать» свыше 68 тысяч рублей, которые фигурант дела возместил добровольно в полном объеме.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.